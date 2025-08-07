HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Lễ hội "săn mây" có một không hai ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Lần đầu tiên Quảng Ngãi tổ chức lễ hội "săn mây" ở thảo nguyên Bùi Hui – được ví von nơi giao thoa giữa đất trời ở Quảng Ngãi.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết dự kiến ngày 9-8, UBND xã Đặng Thùy Trâm sẽ phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức lễ hội "săn mây" với chủ đề "Đêm thảo nguyên - Chạm vào mây" ở thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm.

Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 9-8, gồm các hoạt động: Trưng bày, trình diễn, bán các sản phẩm quà tặng du lịch, đặc sản, sản phẩm OCOP; tổ chức gian hàng bán thức ăn nhanh, đặc trưng vùng núi để du khách thưởng thức. Không gian trải nghiệm văn hóa Hrê, ẩm thực, camping, trải nghiệm lửa trại, chiêng ba, múa sạp, hát ta lêu, ka choi.

Lễ hội "săn mây" có một không hai ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Lễ hội "săn mây" sẽ được tổ chức lần đầu ở thảo nguyên Bùi Hui

"Đây là lần đầu tiên có một chương trình, lễ hội "săn mây" do địa phương đứng ra tổ chức tại thảo nguyên Bùi Hui. Sự kiện nhằm tạo điểm nhấn, tạo sức hút cho du khách, nâng cao chi tiêu và gia tăng giá trị trải nghiệm. Đồng thời, mô hình này còn là cầu nối cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào quê hương, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Qua đó, khẳng định tiềm năng của xã Đặng Thùy Trâm trở thành điểm đến hấp dẫn, hiện đại mà vẫn giữ gìn truyền thống đặc trưng", bà Vân nhấn mạnh.

Lễ hội "săn mây" có một không hai ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi

Chương trình âm nhạc (thể loại Ballad, Acoustic) chuyên nghiệp, hiện đại, với chủ đề "Thương", phù hợp với không gian thảo nguyên và thị hiếu du khách. Sân khấu được dựng giữa mênh mông đất trời, nơi từng làn mây nhẹ nhàng lướt qua, ôm trọn lấy khán giả trong vòng tay của thiên nhiên.

12 ca khúc ballad (đang viral trên mạng xã hội) nhẹ nhàng, được chọn lọc kỹ lưỡng, để viết nên những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ, sự gắn bó và cả những mong manh của tâm hồn, với sự góp mặt của ca sĩ Lê Mai Anh, Á quân chương trình Tỏa sáng ước mơ (mùa 2). Cùng với đó, khán giả sẽ có cơ hội được giao lưu, thể hiện giọng hát của mình.

Nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, thảo nguyên Bùi Hui, ở xã Đặng Thùy Trâm có những ngọn đồi cao chìm trong biển mây trắng, đồng cỏ xanh dài tít tắp tận chân trời. Đây là địa điểm lý tưởng, được ví von nơi giao thoa giữa đất trời ở Quảng Ngãi để du khách yêu thích du lịch trải nghiệm "săn mây" và tận hưởng bầu không khí trong lành.

    Thông báo