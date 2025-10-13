Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội thu hút 1 triệu lượt khách

Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới đã diễn ra tối 12-10 trong không gian di sản của Hoàng Thành Thăng Long với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Văn Hùng.



Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó.

"Nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hoá, con người là nền tảng; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Trên con đường đi tới hiện thực hóa mục tiêu đó, điều kiện rất quan trọng là cần có môi trường hòa bình, ổn định và sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia, các đối tác cùng chí hướng. Việt Nam là thành viên chủ động và có trách nhiệm của UNESCO, đóng góp tích cực cho thành công của các khuôn khổ và hoạt động quốc tế, đặc biệt là trong kiến tạo, đối thoại, hợp tác vì hoà bình và phát triển" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Các Phu nhân Đại sứ trình diễn áo dài của nhà thiết kế Anh Thư

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng bày tỏ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là một minh chứng sống động, được khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, về việc tổ chức một sự kiện văn hoá mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội, nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hoá trong việc kết nối con người với con người, và là một bức tranh sống động về sự đoàn kết trong đa dạng của nhân loại.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày đáng nhớ, chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu của các nền văn hoá trên khắp thế giới tại mảnh đất Hoàng thành Thăng Long lịch sử, di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn. Chúng ta đã tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hoá; đã chung tay góp phần duy trì hoà bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hoá, theo đúng tôn chỉ của UNESCO. Chúng ta khẳng định vai trò tiên phong của văn hoá trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội thu hút khoảng 1 triệu lượt khách

Được tổ chức từ ngày 10 đến 12-10, Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất có sự tham dự của 48 quốc gia và tổ chức quốc tế với nhiều không gian và sự kiện văn hoá đặc sắc. Trong khuôn khổ lễ hội có Triển lãm "Con đường văn hoá"; trình diễn trang phục quốc tế, áo dài truyền thống Việt Nam với chủ đề "Bước chân di sản"; chương trình chiếu phim giới thiệu văn hoá - nghệ thuật; Ngày hội sách; các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

Ban tổ chức cho biết lễ hội đã thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm trong 3 ngày diễn ra.