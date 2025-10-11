Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức. Dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, tới dự khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc lễ hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự có mặt của đại diện các nước đóng góp cho sự kiện này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc kết nối giữa con người với con người, giữa các quốc gia và giữa thế giới với nhau.

"Văn hóa không có biên giới, vì thế Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội cũng là sự kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: Nhật Bắc

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 rằng "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng luôn coi trọng phát triển văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh kết nối giữa con người và giữa các nền kinh tế. Việt Nam đang phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, từ đó góp phần phát huy bản sắc dân tộc với bạn bè quốc tế, giúp nhân dân được hưởng thụ nền văn hóa Việt Nam và nền văn minh thế giới.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn các ngành, địa phương và các nước có quan hệ với Việt Nam tiếp tục hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, để lễ hội trở thành thương hiệu hằng năm; tiếp tục làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh đoàn kết quốc tế, sức mạnh sẻ chia.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh việc tôn vinh văn hóa, Thủ tướng cũng không quên nhắc nhở: Hiện nay, cả nước đang phải chống chọi với các cơn bão, lũ, một bộ phận nhân dân đang gặp khó khăn do thiên tai gây ra. Thủ tướng kêu gọi sự chia sẻ, đóng góp, chung tay của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Việc tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội dịp này, ngoài việc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và thế giới, còn mang ý nghĩa thể hiện tinh thần sẻ chia, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào". Chương trình có các nội dung ý nghĩa nhằm quyên góp từ thiện cho đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ vừa qua.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, khẳng định: "Từ lâu, Hà Nội đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo. Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần đầu tiên tổ chức, quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng và quốc gia để chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, để lắng nghe và khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa không chia rẽ chúng ta, mà lại thực sự kết nối chúng ta lại với nhau".

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội. Ảnh: Nhật Bắc

Với chủ đề "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới", chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của các nền văn hóa, nơi mỗi dân tộc góp một sắc màu, một thanh âm, cùng hòa quyện nên bản giao hưởng rực rỡ của nhân loại. Trong bức tranh ấy, Việt Nam tự hào góp phần bằng những giai điệu văn hóa dân tộc, những hơi thở vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa thân thuộc lại đậm tinh thần hội nhập.



Bên cạnh những tiết mục của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ…, chương trình có sự tham dự của NSND Thúy Hường, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, nhóm Oplus, Ngọc Anh, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân, Tiêu Minh Phụng, Mai Trang, An Thu An...

Công chúng tìm hiểu các gian hàng tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội. Ảnh: Minh Phương