Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức đặc biệt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Kế hoạch số 1153/KH-BGDĐT về tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) và khai giảng năm học 2025-2026.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức đồng thời với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo đó, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5-9. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5-9-2025).

Đặc biệt lễ khai giảng năm học 2025-2026

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục cùng thời gian nêu trên.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức (trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm…).