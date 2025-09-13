HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong trailer (video clip quảng bá) phim "Chị ngã em nâng" có Lê Khánh, Thuận Nguyễn tham gia.

NSƯT Hoài Linh rơi nước mắt trong trailer phim

Nhà sản xuất phim ngày 13-9 tung trailer với những tình tiết kịch tính giữa hai chị em Hai Thương (Lê Khánh đóng) và Lực (Thuận Nguyễn đóng).

Mở đầu bằng khoảnh khắc vui đùa ngày bé của hai chị em, khung hình chuyển sang cảnh cả hai đã trưởng thành nhưng lại bị chia cách bởi cánh cửa cùng những giọt nước mắt.

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 1.

Hai Thương và Lực thời thơ ấu

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 2.

Hai chị em yêu thương nhau

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 3.

NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong trailer

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 4.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn hóa thân Thương và Lực lúc trưởng thành

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 5.

Cả hai có khoảng cách dù sâu trong lòng rất yêu thương nhau

Trailer "Chị ngã em nâng"

Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình thương và khoảng cách, được khéo léo thể hiện qua màu sắc, bối cảnh.

Không chỉ xoay quanh mâu thuẫn gia đình, trailer phim còn khai thác tuyến tình cảm của Thương - Trường (Quốc Trường đóng) và Âu (Uyển Ân đóng) - Lực. Mỗi người một cảnh, mỗi cuộc tình một niềm trái ngang. Những khác biệt ấy tạo nên bức tranh đa chiều về cuộc sống.

Đặc biệt, NSƯT Hoài Linh cũng xuất hiện thoáng qua trong trailer phim với tạo hình một người dân quê giản dị, chân chất, đầy đau khổ hòa chung với nỗi đau của hai chị em Thương và Lực thuở ấu thơ.

"Ông bà mình có câu "chị ngã em nâng" - dòng thoại của NSƯT Hoài Linh khuyên hai chị em tạo điểm nhấn cho phần giới thiệu phim.

Lê Khánh nhận định vai Thương là thử thách lớn trong sự nghiệp còn Thuận Nguyễn chọn cách sống trọn vẹn cùng nhân vật

"Chị ngã em nâng" khai thác góc nhìn chị em mồ côi, phải làm điểm tựa cho nhau. Câu chuyện trở nên gần gũi hơn khi đặt trong bối cảnh của đô thị hiện đại, nơi người trẻ phải chật vật mưu sinh và cùng lúc gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em trai. Hai Thương yêu em nhưng cũng đầy tổn thương.

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 7.

Lê Khánh và Quốc Trường

NSƯT Hoài Linh khuyên Lê Khánh, Thuận Nguyễn- Ảnh 8.

Hai chị em Thương và Lực dưới đáy hồ bơi

Lê Khánh chia sẻ vai diễn là một thử thách lớn trong sự nghiệp bởi đây không đơn thuần là vai người chị hiền dịu, mà là một người phụ nữ bị dồn nén, nhiều lần tổn thương nhưng vẫn can trường để bảo vệ em mình. "Tôi phải sống cùng nhân vật, cảm nhận sự rạn nứt và tình thương của Hai Thương để có thể truyền tải chân thật nhất trên màn ảnh" - nữ diễn viên tâm sự.

Diễn viên Thuận Nguyễn chọn cách sống trọn vẹn cùng nhân vật, giữ tâm lý suốt thời gian ghi hình và tuyệt đối không dám "thoát vai", sợ rằng một khi mất mạch cảm xúc thì sẽ khó xây dựng lại.

Diễn viên Quốc Trường gần như "ôm kịch bản" 24/7, tranh thủ từng phút để tập thoại. Anh thậm chí biến trợ lý riêng thành bạn diễn bất đắc dĩ, cùng vào vai để khai thác và đào sâu nhân vật.

Đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ: "Chúng tôi mong khán giả nhìn lại chính mình sau khi rời rạp. Ai cũng có những "vết nứt" trong tâm hồn - nhưng chỉ tình yêu thương mới có thể hàn gắn những vết thương". Phim ra rạp từ 3-10.

