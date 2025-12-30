Lê Phong Gia Lai đi chùa, nói đạo lý nhưng cầm đầu đòi nợ trá hình

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng 14 người khác về hai tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Công an TPHCM xác định quá trình điều tra, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đã "môi giới" cho Công ty TNHH DV Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 để thực hiện ký kết hợp đồng đòi nợ thuê.

Nhóm Nguyễn Trung Đức "môi giới" và trực tiếp cùng Công ty TNHH Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ thuê. Đáng chú ý, Công ty Công ty TNHH DV Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 do Hồ Thành Được (biệt danh là Được Đất Bắc; SN 1991, quê Đồng Tháp) đứng sau điều hành.

Các đối tượng tổ chức nhiều nhóm người, liên tục đến nhà người dân, tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an.

Ngoài ra, Công an TPHCM còn phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TPHCM đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Trên kênh TikTok hơn 243.000 người theo dõi, Lê Phong Gia Lai thường xuyên đăng tải nhiều clip đi chùa, nói đạo lý. Giống Được Đất Bắc, Lê Phong Gia Lai cũng có đội ngũ sản xuất clip để đăng mạng xã hội.

Một số clip có nội dung được nhiều người xem như: "Đừng nhìn thẳng vào mặt trời và đừng soi lòng người"; "Cũng may là không nói lên 2 từ "Giá như 1 lần nữa"; "Dân chợ búa chào quý dị, ê mà tuy là dân chợ nhưng nói chuyện tử tế nhá"; "Miệng đời thì kệ đi, cứ là mình thôi"…

Công an TPHCM xác định 3 nhóm, công ty liên quan hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7-2023 tại phường An Phú Đông; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3-2025 tại phường Long Phước; và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu.

Theo điều tra, Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất là vỏ bọc pháp nhân để Lê Tuấn Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép. Khi có chủ nợ liên hệ, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các "hợp đồng mua bán nợ" mang tính giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Nhóm này hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được.

Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo nhân viên tìm người vay để đòi nợ. Để tạo áp lực, Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, tổ chức từ 5–6 người mặc áo in tên công ty, để lộ hình xăm, cùng xuất hiện tại nơi ở của con nợ nhằm đe dọa, gây tâm lý hoang mang, buộc phải giao tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty Mua bán nợ Hoàng Phát cũng được xác định là vỏ bọc pháp nhân cho hoạt động đòi nợ thuê.

Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận, soạn hợp đồng giả để hợp thức hóa hoạt động, hưởng lợi từ 20% đến 40% tùy trường hợp.

Nhóm Nguyễn Trung Đức thành lập từ tháng 4-2025, tổ chức đòi nợ bài bản, phân công rõ vai trò. Các nhóm này hoạt động liên tỉnh, tụ tập đông người, đe dọa con nợ, gây mất an ninh trật tự và thể hiện tính chất liều lĩnh, coi thường pháp luật.