Thể thao

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc

Đào Tùng - Ảnh: WC2025

(NLĐO) - Chiến thắng nhẹ nhàng 1,5 - 0,5 trước kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong đưa Lê Quang Liêm vào vòng 4 World Cup 2025, ngang bằng thành tích cao nhất anh từng có.

Ở ván đấu lượt về vòng ba diễn ra trong ngày 8-11, Lê Quang Liêm (Elo 2.729) cầm quân trắng đã đồng ý hòa với Jeffery Xiong (Mỹ, 2.649) sau 40 nước đi. Dù có vài thời điểm thế trận có phần lép vế song Lê Quang Liêm vẫn bình tĩnh xoay chuyển cục diện, buộc đối thủ phải chấp nhận kết quả hòa.

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm không trao cơ hội phục thù cho Jeffery Xiong ở lượt về

Kết quả này vừa đủ để kỳ thủ số một Việt Nam đi tiếp sau khi anh đã thắng Jeffery Xiong 1-0 ở ván lượt đi dù phải cầm quân đen. Giành quyền vào vòng 4 lần này, Lê Quang Liêm cân bằng thành tích cá nhân tốt nhất tại đấu trường World Cup khi từng hai lần vào đến vòng 4 các giải đấu năm 2013 và 2019.

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc - Ảnh 2.

Lê Quang Liêm đi tiếp vào vòng 4 World Cup

Tại vòng bốn - diễn ra vào ngày 11-11 - Lê Quang Liêm sẽ gặp người thắng của cặp đấu Bogdan-Daniel Deac (Romania, 2.655) và Karthik Venkataraman (Ấn Độ, 2.576). Deac và Venkataraman hòa nhau cả hai ván vòng 3 và sẽ đấu tie-break để xác định quyền đi tiếp.

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc - Ảnh 3.

Giới chuyên môn chờ cuộc đối đầu giữa Quang Liêm và Nguyễn Thái Đại Văn (CH Czech) ở tứ kết

TIN LIÊN QUAN

Với phong độ ổn định và các đối thủ không quá đáng gờm, Lê Quang Liêm nắm chắc cơ hội đi tiếp vào vòng 5, nơi anh sẽ gặp một trong hai kỳ thủ người Đức là Matthias Bluebaum (2.680) hoặc Alexander Donchenko (2.641).

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc - Ảnh 4.

Anish Giri (trái) thua Alexander Donchenko

Alexander Donchenko vừa lập kỳ tích khi loại đối thủ nặng ký Anish Giri (2.769) ở vòng 3, dù kỳ thủ người Hà Lan hơn anh cả trăm hạng Elo.

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc - Ảnh 5.

"Vua cờ" Gukesh Dommaraju bị loại bởi Frederik Svane ở vòng 3

Các cú sốc tiếp tục được tạo ra tại World Cup 2025 đang diễn ra tại Goa, Ấn Độ. Sau khi dàn hảo thủ như Wesley So, Ian Nepomniachtchi… sớm dừng bước ở vòng 2 thì chỉ sau loạt đấu cờ tiêu chuẩn vòng 3, địa chấn bùng nổ khi "vua cờ" Gukesh Dommaraju (Ấn Độ, 2.752) bất ngờ để thua Frederik Svane (Đức, 2.638) với tỉ số 0,5- 1,5!

Tin liên quan

Lê Quang Liêm ra quân tại World Cup cờ vua hôm nay

Lê Quang Liêm ra quân tại World Cup cờ vua hôm nay

(NLĐO) – Được vào thẳng vòng hai với tư cách hạt giống số 13, Lê Quang Liêm sẽ ra quân tại World Cup cờ vua 2025 chiều 4-11 tổ chức ở Goa, Ấn Độ.

Lê Quang Liêm dự Giải Cờ vua thế giới

Đội tuyển Việt Nam với 3 kỳ thủ Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh và Bành Gia Huy sẽ thi đấu cả hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp

Hạ danh kỳ Anand Viswanathan, Lê Quang Liêm vô địch Leon Masters

(NLĐO) – Giành chiến thắng 3-1 trước cựu vua cờ Anand Viswanathan trong trận chung kết, Lê Quang Liêm vô địch Giải Cờ vua Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm World Cup cờ vua Anish Giri vòng 4 "Vua cờ" Gukesh Dommaraju Alexander Donchenko
