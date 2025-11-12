Lê Quang Liêm và cơ hội ở cúp thế giới

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng 3, ĐKT Lê Quang Liêm sẽ đối mặt Karthik Venkataraman, kỳ thủ 26 tuổi đã lên ngôi vô địch toàn Ấn Độ năm ngoái, để đua tranh suất vé vào chơi vòng 5. Sau những gì cả hai đã thể hiện, nhất là việc Venkataraman đánh bại đối thủ hơn mình gần 80 Elo là Deac Bogdan-Daniel ở vòng 3, không khó để dự đoán màn thư hùng Lê Quang Liêm - Karthik Venkataraman sẽ vô cùng hấp dẫn.

Lê Quang Liêm mạnh mẽ tiến bước vào vòng 4 World Cup (Ảnh: WC 2025)

Chứng kiến hàng loạt cao thủ, kể cả "vua cờ" Gukesh Dommaraju, lần lượt thúc thủ dưới tay các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều cho rằng World Cup 2025 thực sự khó dự đoán. Danh hiệu vô địch World Cup và 3 suất tham dự Candidates 2026 đến thời điểm này đang trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều kỳ thủ.

Karthik Venkataraman hiếm khi được nhắc tên ở các giải đấu quốc tế lớn nhưng kỳ thủ 26 tuổi này lại là một trong số những niềm hy vọng lớn của cờ vua Ấn Độ ở giải đấu trên sân nhà lần này. Phong độ ổn định, tinh thần thi đấu kiên cường, phòng thủ sâu, nắm thế trận chắc chắn và luôn biết cách chớp thời cơ để trừng phạt sai lầm của đối thủ, Venkataraman hứa hẹn sẽ đua tranh quyết liệt với kỳ thủ đàn anh Lê Quang Liêm dù kém 150 Elo.

Với phong cách điềm tĩnh, tập trung kiểm soát thế trận và biết cách xoay chuyển mọi tình huống, Lê Quang Liêm được trông chờ sẽ sớm định đoạt cuộc so tài ngay ở loạt 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam rất quen thuộc với đủ mọi loại áp lực, phát huy tối đa sự điềm tĩnh và chính xác tuyệt đối trong từng nước đi, vì thế, sẽ có cơ hội vượt qua thử thách mang tên Karthik Venkataraman.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Lê Quang Liêm sẽ có mặt tại vòng 5 chờ gặp đối thủ tiềm năng là Matthias Bluebaum (Đức, 2.687), cũng là người đã giành vé Candidates 2026. Ở nhánh đấu này, Lê Quang Liêm là kỳ thủ sở hữu Elo cao nhất mà chưa có vé Candidate. Thế nên, đây sẽ là cơ hội để anh mơ đến kỳ tích tiến sâu vào bán kết World Cup để lần đầu tranh chấp suất vé đến với đấu trường Candidates 2026, trực tiếp chọn lựa người đua tranh ngôi "Vua cờ".