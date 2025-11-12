Lê Quang Liêm và cơ hội ở cúp thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lê Quang Liêm và cơ hội ở cúp thế giới

Đào Tùng

11/22 kỳ thủ có Elo trên 2.700 đã bị loại sau vòng 3 và đại kiện tướng (ĐKT) Lê Quang Liêm đang đứng trước cơ hội tạo kỳ tích tại World Cup cờ vua 2025.

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng 3, ĐKT Lê Quang Liêm sẽ đối mặt Karthik Venkataraman, kỳ thủ 26 tuổi đã lên ngôi vô địch toàn Ấn Độ năm ngoái, để đua tranh suất vé vào chơi vòng 5. Sau những gì cả hai đã thể hiện, nhất là việc Venkataraman đánh bại đối thủ hơn mình gần 80 Elo là Deac Bogdan-Daniel ở vòng 3, không khó để dự đoán màn thư hùng Lê Quang Liêm - Karthik Venkataraman sẽ vô cùng hấp dẫn.

Lê Quang Liêm và cơ hội ở cúp thế giới - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm mạnh mẽ tiến bước vào vòng 4 World Cup (Ảnh: WC 2025)

Chứng kiến hàng loạt cao thủ, kể cả "vua cờ" Gukesh Dommaraju, lần lượt thúc thủ dưới tay các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều cho rằng World Cup 2025 thực sự khó dự đoán. Danh hiệu vô địch World Cup và 3 suất tham dự Candidates 2026 đến thời điểm này đang trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều kỳ thủ.

Karthik Venkataraman hiếm khi được nhắc tên ở các giải đấu quốc tế lớn nhưng kỳ thủ 26 tuổi này lại là một trong số những niềm hy vọng lớn của cờ vua Ấn Độ ở giải đấu trên sân nhà lần này. Phong độ ổn định, tinh thần thi đấu kiên cường, phòng thủ sâu, nắm thế trận chắc chắn và luôn biết cách chớp thời cơ để trừng phạt sai lầm của đối thủ, Venkataraman hứa hẹn sẽ đua tranh quyết liệt với kỳ thủ đàn anh Lê Quang Liêm dù kém 150 Elo.

Với phong cách điềm tĩnh, tập trung kiểm soát thế trận và biết cách xoay chuyển mọi tình huống, Lê Quang Liêm được trông chờ sẽ sớm định đoạt cuộc so tài ngay ở loạt 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam rất quen thuộc với đủ mọi loại áp lực, phát huy tối đa sự điềm tĩnh và chính xác tuyệt đối trong từng nước đi, vì thế, sẽ có cơ hội vượt qua thử thách mang tên Karthik Venkataraman.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Lê Quang Liêm sẽ có mặt tại vòng 5 chờ gặp đối thủ tiềm năng là Matthias Bluebaum (Đức, 2.687), cũng là người đã giành vé Candidates 2026. Ở nhánh đấu này, Lê Quang Liêm là kỳ thủ sở hữu Elo cao nhất mà chưa có vé Candidate. Thế nên, đây sẽ là cơ hội để anh mơ đến kỳ tích tiến sâu vào bán kết World Cup để lần đầu tranh chấp suất vé đến với đấu trường Candidates 2026, trực tiếp chọn lựa người đua tranh ngôi "Vua cờ".

Tin liên quan

Hạ danh kỳ Anand Viswanathan, Lê Quang Liêm vô địch Leon Masters

Hạ danh kỳ Anand Viswanathan, Lê Quang Liêm vô địch Leon Masters

(NLĐO) – Giành chiến thắng 3-1 trước cựu vua cờ Anand Viswanathan trong trận chung kết, Lê Quang Liêm vô địch Giải Cờ vua Leon Masters 2025.

Lê Quang Liêm vào vòng 3, World Cup cờ vua 2025 sốc với cao thủ

(NLĐO) – Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vượt qua Baadur Jobava ở ván thứ nhì vòng hai, giành chiến thắng với tỉ số 1,5 – 0,5 để vào vòng 3 World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc

(NLĐO) - Chiến thắng nhẹ nhàng 1,5 - 0,5 trước kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong đưa Lê Quang Liêm vào vòng 4 World Cup 2025, ngang bằng thành tích cao nhất anh từng có.

Lê Quang Liêm cờ tiêu chuẩn World Cup cờ vua 2025 Candidates 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo