Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố

Khởi tranh từ ngày 21-4 tại Câu lạc bộ TDTT Nguyễn Du (P. Bến Thành), môn Billiards & Snooker trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP HCM lần I- 2026 quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 52 phường, xã tham gia tranh tài.



10 nội dung thi đấu tại đại hội gồm: Carom 3 băng (đơn nam, đơn nữ), carom 1 băng (đơn nam), English Billiards (đơn nam, đôi nam), Pool 9 bi (đơn nam, đôi nam, đơn nữ), Pool 10 bi (đơn nam) và Snooker 6 ball đỏ (đơn nam).

Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi

Đại hội TDTT TPHCM lần I-2026 là cơ sở để kiểm tra sự phát triển của bộ môn Billiards & Snooker tại TP.HCM trong suốt 4 năm qua, là căn cứ lựa chọn những cái tên xuất sắc bổ sung vào lực lượng đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển chính thức của bộ môn và hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.

Đại hội TDTT TP.HCM cũng mở ra một sân chơi chất lượng, môi trường thi đấu cọ xát lý tưởng cho các cơ thủ phong trào ở tất cả các nội dung, dưới sự điều hành của ban tổ chức và đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp của thành phố.

Một giải đấu có quy mô tổ chức bài bản, thu hút sự quan tâm của cộng đồng chính là "đòn bẩy" để nâng cao giá trị thương hiệu cho bộ môn, tạo tiền đề thu hút các nhà tài trợ cho đội tuyển chính thức hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.

Trao thưởng nội dung pool 9 bi đơn nam

Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nam, cơ thủ Lâm Bảo Minh (P. Bến Thành) giành chiến thắng trước Trần Văn Chiêu (P. Hòa Hưng) với tỉ số 9-5. Bên cạnh đó, cơ thủ Bùi Xuân Vàng (P. Bến Thành) cũng vượt qua đồng đội Huỳnh Thị Ngọc Huyền (P. Bến Thành) với tỉ số 7-3 ở chung kết để giành ngôi vô địch nội dung pool 9 bi đơn nữ.

Cô thủ Đỗ Thành Nhân (P. Tây Thạnh) vô địch nội dung carom 1 băng nam sau khi thắng Nguyễn Hữu Tú (P. Đông Thạnh) với tỉ số 100-34. Nội dung English đơn nam xác định tay cơ vô địch là Trương Văn Anh (P. Tây Thạnh), trong khi nội dung English đôi nam, ngôi vô địch thuộc về Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng - Nguyễn Thanh Tâm (P. Đông Thạnh) sau khi vượt qua Trần Lê Anh Tuấn - Lâm Tấn Vinh (P. Bến Thành) trong trận chung kết.

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch nội dung carom 3 băng nữ

Nội dung carom 3 băng nữ, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Thị Ngọc Huệ (P. Tây Thạnh) giành chiến thắng 25-23 trước Nguyễn Nhân Hồng Lê (P. Bến Thành) ở chung kết, giành ngôi vô địch. Ngôi quán quân nội dung carom 3 băng nam thuộc về Trương Quang Hào (P. An Hội Đông) với chiến thắng 40-36 trong trận chung kết trước Lưu Hồng Vân (P. Sài Gòn).

Trương Quang Hào vô địch nội dung carom 3 băng nam

Ngôi vô địch pool 10 bi đơn nam thuộc về Châu Chiêu Minh (P. Bến Thành) sau khi vượt qua Trương Thanh Bình (Hóc Môn) 7-6 trong trận chung kết. Vị trí số 1 nội dung pool 9 bi đôi nam thuộc về Đặng Hoàng Huy - Hồ Minh Hánh (P. Sài Gòn). Ngôi vô địch nội dung snooker đơn nam thuộc về Vũ Tuấn Anh (P. Đông Thạnh).