Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố

Đông Linh

(NLĐO) – Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, những gương mặt xuất sắc của billiards-snooker TPHCM đã được xác định, sẵn sàng cho cuộc tranh tài toàn quốc vào cuối năm

Khởi tranh từ ngày 21-4 tại Câu lạc bộ TDTT Nguyễn Du (P. Bến Thành), môn Billiards & Snooker trong khuôn khổ Đại hội TDTT TP HCM lần I- 2026 quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 52 phường, xã tham gia tranh tài.

10 nội dung thi đấu tại đại hội gồm: Carom 3 băng (đơn nam, đơn nữ), carom 1 băng (đơn nam), English Billiards (đơn nam, đôi nam), Pool 9 bi (đơn nam, đôi nam, đơn nữ), Pool 10 bi (đơn nam) và Snooker 6 ball đỏ (đơn nam).

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố - Ảnh 1.

Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi

Đại hội TDTT TPHCM lần I-2026 là cơ sở để kiểm tra sự phát triển của bộ môn Billiards & Snooker tại TP.HCM trong suốt 4 năm qua, là căn cứ lựa chọn những cái tên xuất sắc bổ sung vào lực lượng đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển chính thức của bộ môn và hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.

Đại hội TDTT TP.HCM cũng mở ra một sân chơi chất lượng, môi trường thi đấu cọ xát lý tưởng cho các cơ thủ phong trào ở tất cả các nội dung, dưới sự điều hành của ban tổ chức và đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp của thành phố.

Một giải đấu có quy mô tổ chức bài bản, thu hút sự quan tâm của cộng đồng chính là "đòn bẩy" để nâng cao giá trị thương hiệu cho bộ môn, tạo tiền đề thu hút các nhà tài trợ cho đội tuyển chính thức hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm.

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố - Ảnh 2.

Trao thưởng nội dung pool 9 bi đơn nam

TIN LIÊN QUAN

Ở trận chung kết nội dung pool 9 bi đơn nam, cơ thủ Lâm Bảo Minh (P. Bến Thành) giành chiến thắng trước Trần Văn Chiêu (P. Hòa Hưng) với tỉ số 9-5. Bên cạnh đó, cơ thủ Bùi Xuân Vàng (P. Bến Thành) cũng vượt qua đồng đội Huỳnh Thị Ngọc Huyền (P. Bến Thành) với tỉ số 7-3 ở chung kết để giành ngôi vô địch nội dung pool 9 bi đơn nữ.

Cô thủ Đỗ Thành Nhân (P. Tây Thạnh) vô địch nội dung carom 1 băng nam sau khi thắng Nguyễn Hữu Tú (P. Đông Thạnh) với tỉ số 100-34. Nội dung English đơn nam xác định tay cơ vô địch là Trương Văn Anh (P. Tây Thạnh), trong khi nội dung English đôi nam, ngôi vô địch thuộc về Nguyễn Tăng Đoàn Anh Dũng - Nguyễn Thanh Tâm (P. Đông Thạnh) sau khi vượt qua Trần Lê Anh Tuấn - Lâm Tấn Vinh (P. Bến Thành) trong trận chung kết.

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố - Ảnh 3.

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch nội dung carom 3 băng nữ

Nội dung carom 3 băng nữ, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Thị Ngọc Huệ (P. Tây Thạnh) giành chiến thắng 25-23 trước Nguyễn Nhân Hồng Lê (P. Bến Thành) ở chung kết, giành ngôi vô địch. Ngôi quán quân nội dung carom 3 băng nam thuộc về Trương Quang Hào (P. An Hội Đông) với chiến thắng 40-36 trong trận chung kết trước Lưu Hồng Vân (P. Sài Gòn).

Lê Thị Ngọc Huệ vô địch billiards carom ba băng Đại hội TDTT thành phố - Ảnh 4.

Trương Quang Hào vô địch nội dung carom 3 băng nam

Ngôi vô địch pool 10 bi đơn nam thuộc về Châu Chiêu Minh (P. Bến Thành) sau khi vượt qua Trương Thanh Bình (Hóc Môn) 7-6 trong trận chung kết. Vị trí số 1 nội dung pool 9 bi đôi nam thuộc về Đặng Hoàng Huy - Hồ Minh Hánh (P. Sài Gòn). Ngôi vô địch nội dung snooker đơn nam thuộc về Vũ Tuấn Anh (P. Đông Thạnh).

Kết thúc các cuộc tranh tài billiards – snooker tại đại hội, vị trí số 1 toàn đoàn thuộc về Phường Bến Thành (3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), Phường Tây Thạnh xếp thứ nhì (3 HCV, 2 HCĐ) còn vị trí thứ ba được trao cho Xã Đông Thạnh (2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ).

Khai mạc Đại hội TDTT TPHCM: Ngọn lửa thể thao lan tỏa đến phường xã

pool 9 bi carom ba băng Đại hội TDTT TPHCM billiards - snooker snooker đơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo