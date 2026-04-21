Thể thao TP HCM kỳ vọng vươn cao, bay xa

Với chủ đề "Vươn cao cùng thành phố", Đại hội TDTT TP HCM lần I - 2026 được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đại hội có sự tham gia của gần 7.000 vận động viên, chưa kể lực lượng huấn luyện viên, trọng tài và đội ngũ quản lý, đến từ 168 xã, phường, đặc khu cùng lực lượng vũ trang thuộc 2 ngành công an, quân đội.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

Các vận động viên tranh tài ở 46 môn thể thao với tổng cộng 852 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu, kéo dài trong hai tháng 4 và 5. Đây không chỉ là dịp biểu dương lực lượng, đánh giá phong trào TDTT quần chúng và thành tích cao, mà còn góp phần tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu hướng đến các đấu trường lớn trong nước và quốc tế. Từ kết quả tranh tài tại đại hội, TP HCM sẽ tuyển chọn thành lập các đội tuyển tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần X năm 2026, dự kiến do TP HCM đăng cai vào tháng 11 và 12.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Phó trưởng Ban Tổ chức đại hội - cho biết đây là kỳ đại hội đặc biệt, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh TP HCM mang diện mạo mới sau sáp nhập. Chương trình lễ khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghi thức trang trọng và các hoạt động nghệ thuật hiện đại, giàu bản sắc qua đó khẳng định vai trò của TDTT trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thể thao ngày nay không chỉ là những cuộc tranh tài thành tích cao mà còn là chuỗi sự kiện phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt khi thể thao đang dần trở thành thước đo chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Những người làm công tác thể thao, đội ngũ quản lý đã, đang và sẽ tiếp tục đặt mục tiêu chung tay kiến tạo để xây ước mơ về một nền kinh tế - dịch vụ - công nghiệp thể thao tại TP HCM.

Hiện nay ngành thể thao đang đứng trước một bước ngoặt mang tính cấu trúc: không còn chỉ là lĩnh vực tiêu dùng ngân sách, mà thể thao phải trở thành một ngành kinh tế thực thụ. Định hướng này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, khi đặt yêu cầu phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với kinh tế, công nghệ và hình ảnh quốc gia.

Đài lửa của Đại hội TDTT TP HCM lần I - 2026 với chủ đề “Vươn cao cùng thành phố”

Hình thành "tam giác thể thao"

Trong 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc các năm 1985, 1990 và 1995, đoàn TP HCM liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, ở các kỳ đại hội sau đó, thành phố không còn duy trì được vị thế dẫn đầu, dù vẫn nằm trong nhóm các đơn vị mạnh nhất. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho ngành thể thao TP HCM trong việc tìm giải pháp đột phá để trở lại vị trí số một, trong đó ứng dụng khoa học - công nghệ vào huấn luyện được xem là yếu tố then chốt.

Tại Hội thảo khoa học "Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao TP HCM trong kỷ nguyên công nghệ" tổ chức mới đây, các chuyên gia đầu ngành thống nhất đánh giá TP HCM là một trong những địa phương sớm tiếp cận và chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ vào thể thao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác huấn luyện cũng như cá nhân hóa huấn luyện.

Sau giai đoạn hợp nhất, ngành thể thao thành phố đã định hình tầm nhìn chiến lược mới với mô hình "Tam giác phát triển". Theo đó, khu vực TP HCM (trước đây) giữ vai trò trung tâm huấn luyện, nghiên cứu và ứng dụng khoa học thể thao tiên tiến; khu vực Bình Dương (cũ) phát huy thế mạnh trong phát hiện, đào tạo năng khiếu và phát triển công nghiệp thiết bị thể thao; còn Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) là không gian lý tưởng để phát triển thể thao biển và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, quốc tế.

Ba khu vực cùng liên kết chặt chẽ, hình thành một "tam giác thể thao" với 3 trụ cột: huấn luyện đỉnh cao - cung cấp nguồn nhân lực - tổ chức sự kiện thể thao, được vận hành trên nền tảng số hóa toàn diện, hiện đại và đồng bộ. Thể thao TP HCM có lợi thế đặc biệt, đó là sự trẻ trung, năng động cùng mạng lưới câu lạc bộ và trung tâm huấn luyện mạnh nhất cả nước. Nhiều vận động viên xuất thân từ thành phố đang là trụ cột của các đội tuyển quốc gia trong hệ môn Olympic.

Đại hội TDTT TP HCM lần I - 2026 là một bước rất quan trọng trong việc định hình lực lượng. TP HCM hướng đến một hệ thống mở, liên thông hơn - nơi dữ liệu, kết quả thi đấu và quá trình đào tạo được theo dõi liên tục.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thành tích tại một kỳ đại hội, mà là xây dựng một lực lượng có chiều sâu, đủ khả năng duy trì thành tích ổn định trong nhiều năm. Thể thao TP HCM không tìm kiếm những đỉnh cao nhất thời, mà hướng tới một hệ thống có khả năng tạo ra đỉnh cao bền vững.

TP HCM hội đủ điều kiện để hướng đến vai trò đầu tàu của kinh tế thể thao Việt Nam, nơi các sự kiện thể thao có thể mang lại giá trị thực cho du lịch, dịch vụ và thương mại. Khi "cánh cửa tương lai" mở ra trong năm 2026, thể thao TPHCM sẽ không chỉ góp phần vào thành tích quốc gia, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình kiến tạo một thành phố sống khỏe, sáng tạo và bền vững.



