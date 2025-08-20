HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lê Tiến Anh toàn thắng ở bảng F vòng loại Roland Garros Junior Series

Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt trẻ của Việt Nam, Lê Tiến Anh đã khép lại bảng F vòng loại với 3 trận toàn thắng, trong đó có hai hạt giống thứ hai và bảy.

Tay vợt trẻ Việt Nam Lê Tiến Anh đã khép lại vòng bảng - vòng loại Roland Garros Junior Series by Renault 2025 khu vực Đông, Đông Nam và Nam Á, với thành tích toàn thắng 3 trận. Trong đó, có hai chiến thắng gây bất ngờ trước các hạt giống số 2 và số 7.

Thành tích này giúp Tiến Anh giành quyền bước vào giai đoạn 2 của giải, nơi anh sẽ tranh thứ hạng cụ thể để hướng tới tấm vé dự vòng chung kết châu Á.

Ở trận ra quân bảng F, ngày 18-8 tại Trung Quốc, Tiến Anh xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 Singh Ranvir (Ấn Độ) ở trận mở màn với tỉ số 2-1 (6-3, 5-7, 6-2).

Lê Tiến Anh toàn thắng ở bảng F vòng loại Roland Garros Junior Series- Ảnh 1.

Lê Tiến Anh toàn thắng cả 3 trận vòng bảng

Ngày thi đấu kế tiếp, tay vợt trẻ Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ khi vượt qua hạt giống số 7 Bang John Hyun Gyum (Hàn Quốc) với tỉ số 2-1 (5-7, 7-6, 6-2). Khép lại vòng bảng vào chiều nay, 20-8, Tiến Anh dễ dàng thắng trắng Tsz Ho Lai (Hồng Kông - Trung Quốc) 2-0 (6-0, 6-0).

Giải đấu vòng loại khu vực này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thi đấu vòng tròn ở các bảng đã khép lại, và Tiến Anh sẽ bước vào giai đoạn 2 – vòng xếp hạng, nơi các tay vợt cạnh tranh vị trí từ hạng 1 đến 24. Đối thủ của Tiến Anh sẽ được bốc thăm xác định vào ngày mai.

Hai vị trí dẫn đầu vòng loại ở nội dung đơn sẽ đoạt vé dự Giải đấu Wild Card châu Á Roland Garros Junior Series tại Nhật Bản (13 đến 17-10).

Tại đây, các tay vợt trẻ sẽ tiếp tục tranh tài để giành 4 suất đặc cách (2 nam, 2 nữ) tham dự giải đấu trẻ danh giá Roland Garros Junior tại Pháp vào năm sau.

