Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025

Giải Ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, là sân chơi chuyên môn uy tín dành cho các phóng viên ảnh đang trực tiếp tác nghiệp trong dòng chảy sôi động của đời sống.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải “Khoảnh khắc Báo chí” 2025

Các đại biểu cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc vinh danh các tác giả đoạt giải, thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của người làm báo.

Dự sự kiện có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; TS Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương; bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Bên cạnh đó, Lễ trao giải còn thu hút đông đảo các Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập từ nhiều cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên ảnh kỳ cựu cùng các tác giả có tác phẩm đoạt giải từ mọi miền Tổ quốc. Sự góp mặt của đại diện các ban, ngành, doanh nghiệp và công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đã tạo nên một không khí sôi nổi, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của mùa giải thứ 7 trong đời sống báo chí - truyền thông cả nước.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh ý nghĩa của giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí”. Theo ông, Giải ảnh không chỉ là dịp vinh danh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình tác nghiệp đầy trách nhiệm, đam mê và tình yêu nghề của những người làm báo.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại Lễ trao giải

“Trong không khí ấm áp, trang trọng và đầy cảm xúc của Lễ trao giải hôm nay, chúng ta được nhìn lại những khoảnh khắc của cuộc sống đã được các phóng viên ảnh ghi lại bằng trách nhiệm, đam mê và tình yêu sâu sắc với nghề báo”- ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức đã bước sang mùa thứ 7 - một chặng đường “không quá dài nhưng đủ để khẳng định uy tín, bản sắc và giá trị nghề nghiệp” của giải thưởng.

Qua nhiều mùa tổ chức, giải thưởng không chỉ tôn vinh kỹ năng và sự nhạy bén nghề nghiệp, mà còn khẳng định vai trò đặc biệt của ảnh báo chí như một chứng nhân lịch sử sống động, phản ánh chân thực hiện thực xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.

Mùa giải 2025 mang chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” - khắc hoạ một cách sâu sắc về hành trình lặng thầm nhưng kiên định của những người làm báo, những người đã chọn đứng ở tuyến đầu để làm tròn sứ mệnh thông tin.

Mùa giải năm nay thu hút gần 400 tác phẩm tham dự, lựa chọn và vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc, mở ra trước công chúng một không gian sống động về đời sống, lịch sử và con người Việt Nam qua những lát cắt chân thực, giàu cảm xúc.

Đánh giá cao nỗ lực của Báo Nhà báo & Công luận trong việc kiên trì tổ chức giải thưởng suốt nhiều năm qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” không chỉ tạo dựng một sân chơi nghề nghiệp lành mạnh cho các phóng viên ảnh, mà còn góp phần tôn vinh những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam: Trung thực, nhân văn và vì cộng đồng.

“Nhìn vào các tác phẩm dự giải năm nay, chúng ta thấy rõ hình ảnh người làm báo luôn lặng lẽ đi cùng đất nước, đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống”- ông Lê Quốc Minh nhận xét.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và TS Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, trao Giải Vàng cho các tác giả đạt giải



Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể Trung ương, và ông Nguyễn Đức Lợi, Nguyên Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trao Giải Bạc cho các tác giả đạt giải.



Giữa những chuyển động không ngừng của thời cuộc, các phóng viên ảnh không chỉ ghi nhận hiện thực, mà còn lưu giữ những khoảnh khắc chạm đến trái tim, để xã hội nhìn thấy nhau rõ hơn, hiểu nhau sâu hơn và thêm tin vào những giá trị nhân văn bền vững.

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, ông Việt Văn, thành viên Ban Giám khảo, nhấn mạnh: "Xét cả về số lượng lẫn chất lượng, tôi nhận thấy "Khoảnh khắc Báo chí 2025" tiếp tục giữ vững uy tín và nâng cao tiêu chuẩn so với các mùa trước".

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, và ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, trao Giải Đồng cho tác giả đoạt giải.

Ông cho biết mỗi năm đều có những bước tiến, với nhiều bức ảnh và bộ ảnh xuất sắc, phản ánh sự tinh tế trong bố cục, màu sắc, ánh sáng và đặc biệt là con mắt nhạy cảm của người cầm máy. Đây thực sự là mảnh đất để các tác giả rèn luyện tay nghề, kỹ năng và phương pháp tác nghiệp, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết.

Hướng tới chặng đường phía trước, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh thông điệp “Bản lĩnh Việt Nam” của mùa giải 2025 như một lời nhắc nhở về tinh thần dấn thân và trách nhiệm nghề nghiệp.

“Sứ mệnh của báo chí cách mạng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tôi mong rằng, những người làm báo, đặc biệt là các phóng viên ảnh, luôn tác nghiệp với một tâm thế giản dị nhưng kiên định: Chúng tôi ở đây, để công chúng được biết sự thật”- ông bày tỏ.

Các đại biểu ấn tượng với tác phẩm tại khu vực trưng bày.

Nhân dịp này, ông Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tới các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025, đồng thời bày tỏ kỳ vọng giải thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. “Phía sau mỗi khoảnh khắc được tỏa sáng là trách nhiệm lớn lao với xã hội và với nghề nghiệp mà chúng ta đã lựa chọn”- ông nhấn mạnh, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều khoảnh khắc đẹp, chân thực và giàu giá trị nhân văn được lưu giữ, kể lại bằng ngôn ngữ của ánh sáng và cảm xúc.

Ngay sau phần khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao các giải Vàng, Bạc, Đồng ở từng hạng mục: Thời sự, Đời sống xã hội và Thể thao, cùng 10 tác phẩm Top 10, ghi nhận sự đóng góp và sáng tạo của các phóng viên ảnh trên toàn quốc.