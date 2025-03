Lễ trao giải Oscar 2025: Tôn vinh cách kể chuyện, lối diễn chân thật

Những tưởng sự trở lại của Demi Moore trong phim "The Substance" sẽ giúp cô một lần nữa tỏa sáng tại sân khấu lễ trao giải Oscar. Thế nhưng, ngôi sao 63 tuổi này đã vuột mất tượng vàng Oscar lần thứ 97-2025 về tay diễn viên gen Z Mikey Madison ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Mikey Madison là ai?

Cuộc đua hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 97 gồm có Cynthia Erivo (phim "Wicked"), Karla Sofía Gascón (phim "Emilia Pérez"), Mikey Madison (phim "Anora"), Demi Moore (phim "The Substance") và Fernanda Torres (phim "I'm still here"), giới truyền thông nhận định đây là cuộc chiến của ngôi sao U60 Demi Moore và gương mặt gen Z mới nổi Mikey Madison. Đây là lần đầu tiên, Mikey Madion được đề cử giải Oscar và may mắn thay, cô giành luôn tượng vàng.

Chứng kiến cuộc đối đầu của một ngôi sao cũ và một ngôi sao vừa sáng, nhiều nhà báo nhận định đây là hạng mục gay cấn nhất mùa giải năm nay, đặc biệt khi dự án của 2 nữ diễn viên đều tạo được tiếng vang lớn tại Liên hoan Phim Cannes năm 2024. Trước đó, Mikey Madison cũng đã vượt qua các tên tuổi lớn như Demi Moore, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Marianne Jean-Baptiste và Saoirse Ronan để giành danh hiệu "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại giải BAFTA 2025 vừa qua.

Trong phim "Anora", ngôi sao 9X Mikey Madison vào vai vũ nữ thoát y Ani sa vào mối quan hệ phức tạp với một thiếu gia nhà tài phiệt người Nga tên Ivan. Cuộc tình mật ngọt và cuồng nhiệt của Ani và Ivan đi đến hôn nhân. Nhưng gia đình Ivan - giới thượng lưu thật sự - không chấp nhận cô con dâu ôm giấc mộng đổi đời. "Anora" thu hút sự chú ý bởi đằng sau câu chuyện của nàng Lọ Lem thời hiện đại ấy là những lát cắt thực tế đến đau lòng của bao "giấc mơ Mỹ".

Những thân phận hẩm hiu, ở đáy xã hội với giấc mơ đổi đời không từ bất cứ công việc gì chỉ để có thể sống sót, kể cả bán thân. Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Sean Baker cho biết đoạn kết này được ông lấy cảm hứng từ kiệt tác "Nights of Cabiria" của Federico Fellini - đạo diễn huyền thoại của điện ảnh Ý. Ẩn chứa trong đó còn là câu chuyện về giai cấp, về sự bình đẳng và những gì khiến con người có khát khao vươn lên, đánh đổi mọi thứ để được làm chủ cuộc đời.

Vai diễn trong "Anora" giúp Mikey Madison từ một diễn viên vô danh thành ngôi sao. Màn trình diễn của Mikey trong "Anora" được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Mặc dù mới 27 tuổi nhưng nữ diễn viên đã khiến bao người phải trầm trồ khi vào vai cô gái làng chơi xuất sắc như vậy. Trang Entertainment Weekly nhận định vai diễn gái làng chơi có trái tim ấm áp thường được Viện Hàn lâm chú ý. Minh chứng là trước đó, Julia Roberts trong phim "Pretty Woman" cũng được đề cử Oscar, trong khi đó, nhiều diễn viên khác đã được vinh danh với hình mẫu nhân vật này, như Jane Fonda (phim "Klute") và Mira Sorvino (phim "Mighty Aphrodite").

Tại sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 97, Mikey Madison chia sẻ: "Tôi lớn lên ở Los Angeles nhưng Hollywood luôn có cảm giác rất xa vời với tôi. Vì vậy, được đứng ở đây, trong căn phòng này ngày hôm nay, thực sự là một điều kỳ diệu".

Để có thể hóa thân thành một Ani đúng nghĩa, Mikey Madison đã đi học sửa giọng, học tiếng Nga một cách thuần thục và chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ. Mikey cho biết cô tự hào với những gì đã làm được.

Mikey tên đầy đủ là Mikaela Madison Rosberg, sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại Mỹ. Bố mẹ cô đều là những nhà tâm lý học. Từ sau khi học lớp 7, Mikey đã được học theo phương pháp giáo dục tại nhà. Ngoài việc học, Mikey dành nhiều thời gian trong trang trại cùng những chú ngựa. Tưởng chừng như sẽ theo nghiệp vận động viên cưỡi ngựa, thế nhưng vào năm 14 tuổi, cô gái nhỏ đã quyết định dừng lại để đi theo tiếng gọi của tình yêu với nghệ thuật.

Mikey Maddison từng chia sẻ cô sở hữu khả năng diễn xuất tốt bắt nguồn từ việc khi còn nhỏ đã là một "kẻ mộng mơ". "Tôi luôn mơ mộng về việc trở thành những phiên bản khác nhau của chính mình; những phiên bản khác với con người thật của tôi ngoài đời. Một phiên bản mà tôi không nhút nhát, hoặc tôi có nhiều bạn bè, hoặc tôi đã làm những điều thú vị, điên rồ và cảm thấy những điều thật lớn lao" - cô nói.

Dễ tiếp cận với khán giả trẻ

Dù không phải là ứng viên được đánh giá cao nhất trên đường đua đến giải Oscar lần thứ 97-2025 nhưng bộ phim hài kịch "Anora" đã giành chiến thắng ở giải Phim hay nhất. Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Sean Baker và các nhà sản xuất đã nhấn mạnh tinh thần làm phim độc lập của "Anora" và gửi lời động viên đến những nhà làm phim trẻ. "Chúng tôi đã thực hiện bộ phim này một cách độc lập. Nếu bạn đang theo đuổi con đường làm phim độc lập thì hãy tiếp tục. Chúng tôi cần nhiều tác phẩm như vậy hơn nữa và chiến thắng này chính là minh chứng" - nhà sản xuất Alex Coco phát biểu.

Nhà sản xuất Samantha Quan cũng chia sẻ thông điệp truyền cảm hứng: "Chúng tôi làm bộ phim này với nguồn kinh phí hạn chế nhưng với tất cả trái tim. Gửi đến những người mơ mộng ngoài kia: Hãy kể những câu chuyện bạn muốn kể, những câu chuyện thực sự chạm đến bạn. Tôi tin bạn sẽ không bao giờ hối hận".

Điều giúp "Anora" trở nên đặc biệt chính là cách kể chuyện độc đáo của đạo diễn Sean Baker (ông cũng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Oscar lần thứ 97-2025). Sean Baker vẽ nên một câu chuyện cổ tích 18+ nhưng sau đó, khi "lâu đài" của những giấc mộng sụp đổ, thực tại được phơi bày trần trụi. "Anora" bóc tách từng nhân vật, lột bỏ từng vỏ bọc để đi đến một cái kết chua chát nhưng vẫn có sự lạc quan và ấm áp.

Trước khi tượng vàng Oscar lần thứ 97 có chủ, giới chuyên môn đã nhận định: "Nếu "Anora" thắng giải Oscar, Hollywood sẽ phải thay đổi cái nhìn về những tác phẩm hài lãng mạn. Bởi lẽ, trong cuộc đua Oscar, thể loại này khó được đánh giá cao về mặt nghệ thuật". Có ai ngờ câu nói vui này lại trở thành sự thật. "Anora" là tác phẩm có tính giải trí cao với nhịp dựng nhanh, đôi khi hơi quá nhanh với những khán giả thích sự đặc tả chậm thường thấy ở các phim nghệ thuật. Tuy nhiên, sự dồn dập liên tục trong nhịp điệu của "Anora" phù hợp với xu thế hiện đại, đặc biệt là với thế hệ quen tiếp xúc với mạng xã hội và phong cách xem lướt. Chính vì thế, đây có thể coi là một bộ phim dễ xem, dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Khi "Anora" trở thành hiện tượng điện ảnh trong năm 2024, khán giả gọi đây là bộ phim về nàng Lọ Lem tỉnh mộng. Và với chiến thắng tại giải Oscar lần thứ 97-2025, nàng Lọ Lem đã tìm được hoàng tử đúng nghĩa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhận xét về bộ phim, đạo diễn Greta Gerwig nói: "Bộ phim đặc biệt này đã chiếm được trái tim của chúng ta, khiến ta cười, hy vọng và rồi làm tan nát con tim". Tượng vàng Oscar 97-2025 khẳng định chuyện cũ hay mới không quan trọng, mà là cách chúng ta kể nó như thế nào.

Kết quả Oscar lần thứ 97-2025 Phim hay nhất: "Anora"; Đạo diễn xuất sắc nhất: Sean Baker; Kịch bản gốc xuất sắc nhất: phim "Anora"; Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: phim "Conclave"; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Adrien Brody trong "The Brutalist"; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Zoe Saldaña trong "Emilia Pérez"; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kieran Culkin trong "A Real Pain"; Nhạc phim gốc hay nhất: phim "The Brutalist"; Phim quốc tế hay nhất: "I'm still here" của Brazil.