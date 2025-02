Oscar 2025: Cuộc đua ngày càng gay cấn

Theo công bố của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ, bộ phim nhạc kịch "Emilia Perez" đang dẫn đầu danh sách với 13 đề cử. Bộ phim này được cho là sẽ lập kỷ lục tại lễ trao giải Oscar năm nay.

"Hãy để tác phẩm tự lên tiếng"

Dù những dự đoán này có phần cảm tính nhưng với việc phim "Emilia Perez" của đạo diễn gạo cội Jacques Audiard, đã nhận nhiều giải thưởng tiền Oscar trước đó như: Quả cầu vàng, BAFTA... khiến các dự đoán càng thêm chắc chắn. Bởi thông thường, những phim thắng giải tiền Oscar như vừa kể trên có xác suất cao để đoạt giải của Viện Hàn lâm. Phim "Emilia Perez" hiện đang đứng đầu danh sách đề cử, gồm các đề cử quan trọng như: "Phim hay nhất", "Đạo diễn", "Kịch bản chuyển thể", "Quay phim", "Nữ chính", "Nữ phụ", "Phim nước ngoài" xuất sắc…

"Emilia Perez" xoay quanh cuộc đời của trùm ma túy Mexico giả chết và trở về trong thân phận một người chuyển giới với tình yêu dành cho những đứa con và trách nhiệm với cộng đồng. Bộ phim làm theo phong cách nhạc kịch với những ca khúc được lồng thoại cùng dàn diễn viên nổi tiếng như: Zoe Saldana, Sofía Gascón, Selena Gomez...

Tuy nhiên, nội bộ của "Emilia Perez" đang lục đục. Cụ thể, đạo diễn của phim, ông Jacques Audiard cho biết đang "giữ khoảng cách" với nữ chính của phim - diễn viên Karla Sofía Gascón vì các bài đăng mang tính xúc phạm của Karla Sofía Gascón. Đạo diễn người Pháp khẳng định mối quan hệ giữa ông với nữ chính bị ảnh hưởng bởi những điều mà cô đã nói trên mạng xã hội.

Khi xuất hiện trong hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Oscar 2025, những phát ngôn trước đây của Karla Sofía Gascón được đào lại. Cụ thể, Karla Sofía Gascón đã có bình luận vào thời điểm vụ án Floyd - người đã chết vào năm 2020 sau một cuộc chạm trán với cảnh sát ở Minneapolis (Mỹ). Khi sự việc trở nên ồn ào, Gascón đã lên tiếng xin lỗi và hy vọng rằng, sự việc này không ảnh hưởng đến đoàn phim "Emilia Pérez".

"Hãy để tác phẩm tự lên tiếng và tôi mong bộ phim được đánh giá cao vì bản chất của nó, một bài ca tuyệt đẹp về tình yêu và sự khác biệt. Tôi thành thật xin lỗi tất cả những ai đã bị tổn thương trong suốt chặng đường này" - Gascón nói.

Theo thống kê của truyền thông quốc tế, trong gần 100 năm tồn tại của giải Oscar, chỉ có 3 phim giành được 14 đề cử là "All about Eva" (1950), "Titanic" (1997) và "La La Land" (2016).

Đứng thứ 2 trong danh sách đề cử (10 đề cử) là phim "The Brutalist" của đạo diễn Brady Corbet. Bộ phim nói về cuộc đời và số phận của một kiến trúc sư người Do Thái thời Đức quốc xã. Phim được xem là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng "Phim hay nhất" tại Oscar năm nay. Trước đó, "The Brutalist" đã giành giải "Phim hay nhất thể loại tâm lý, chính kịch" tại giải Quả cầu vàng 2025. Song báo chí phương Tây lại mỉa mai rằng "có khi hội đồng chấm giải còn chưa xem hết "The Brutalist"".

Theo Variety, nhiều người chấm giải Oscar đã không, hay chưa xem hết "The Brutalist" vì phim quá dài (thời lượng 3 giờ rưỡi). Dù có chút lấn cấn nhưng tác phẩm được dự đoán sẽ "thắng đậm" tại Oscar năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, "The Brutalist" của Brady Corbet vẫn được xem là "ẩn số" bởi bộ phim chưa được công chiếu rộng rãi nhưng đã nhận được không ít lời tán thưởng, ẵm nhiều giải thưởng quan trọng. Ở chặng đường giải thưởng tiền Oscar 2025, phim "The Brutalist" đã thâu tóm gần 100 giải thưởng và 300 đề cử suốt năm qua.

Cảnh trong phim “Emilia Pérez”

Ranh giới được rút ngắn

Nhiều ý kiến cho rằng tại giải Oscar lần thứ 97-2025 ranh giới giữa phim điện ảnh và phim tài liệu đang được kéo ngắn lại khi những bộ phim điện ảnh đã mang đến nguồn tài liệu quý mà khán giả mong đợi. Sau khi xem phim khán giả có thể thấy được cuộc đời của chính mình trong phim. Như bộ phim "A complete unknown" của đạo diễn James Mangold (nhận 6 đề cử Oscar 2025 gồm: "Phim hay nhất", "Đạo diễn", "Kịch bản chuyển thể" và 3 đề cử về diễn xuất) là phim tiểu sử về nhạc sĩ thiên tài Bob Dylan ở thời chưa nổi tiếng của ông.

Bộ phim "Anora", hiện tượng của điện ảnh trong năm 2024, cũng nhận được 6 đề cử, trong đó có "Phim hay nhất", "Đạo diễn", "Kịch bản gốc" và 3 đề cử về diễn xuất. Phim là câu chuyện khá thực tế về cuộc tình chóng vánh giữa một thiếu gia nhà tài phiệt Nga và một cô gái mua vui trong hộp đêm. Tháng 5-2024, "Anora" từng giành giải Cành cọ vàng và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả tại LHP Cannes.

Bộ phim "The Substance" ("Thần dược") cũng góp mặt trong 2 hạng mục đề cử của Oscar 2025. Bộ phim nhận được đề cử dành cho "Phim hay nhất" và "Kịch bản gốc hay nhất". Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị hình thể, xoay quanh nỗi ám ảnh của tuổi trẻ và nhan sắc trong ngành công nghiệp giải trí. Trong đó, diễn xuất của ngôi sao kỳ cựu Demi Moore và ngôi sao đang lên Margaret Qualley nhận được nhiều lời khen ngợi.

Danh sách đề cử "Phim hay nhất" tại Oscar 2025 còn có bom tấn "Dune: Part 2", "I'm still here" và "Nickel Boys". Ở hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất", đại diện của điện ảnh Thái Lan - "Gia tài của ngoại", dù không lọt vào tốp 15 đề cử nhưng nội dung phim "Gia tài của ngoại" (đang chiếu trên Netflix) cũng gây chú ý vì đời là phim mà phim cũng chính là đời. Điều này khiến cho danh sách đề cử Oscar năm nay thêm phần thú vị.

Trong hạng mục "Diễn xuất", hai ngôi sao được truyền thông kỳ vọng như Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria") đều vắng mặt. Thay vào đó là những cái tên như: Cynthia Erivo trong "Wicked", Sofía Gascón trong "Emilia Pérez", Mikey Madison trong "Anora", Demi Moore trong "The Substance", Fernanda Torres trong "I'm still here".

Ở hạng mục "Nam chính hay nhất" là cuộc cạnh tranh của Adrien Brody trong "The Brutalist", Timothée Chalamet trong "A Complete Unknown", Colman Domingo trong "Sing Sing", Ralph Fiennes trong "Conclave", Sebastian Stan trong "The Apprentice".

Nhiều dự đoán rằng Demi Moore sẽ là cái tên được gọi trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm nay, với vai diễn trong bộ phim "The Substance". Demi Moore đã xuất hiện ở hàng loạt giải tiền Oscar như BAFTA, Screen Actors Guild Awards, Critics Choice Awards 2025, Quả cầu vàng 2025… Dẫu vậy, điều này cũng chưa chắc phần thắng sẽ thuộc về Demi Moore khi có luồng ý kiến khác cho rằng vai diễn của Fernanda Torres trong "I'm still here" mới đúng chuẩn của Oscar. Mikey Madison với "Anora" cũng xứng đáng được trao giải.

Với người hâm mộ điện ảnh, dù thích hay không, Oscar vẫn luôn có sức hút khó cưỡng. Phim nào xuất sắc? Màn trình diễn nào ấn tượng? Công chúng chỉ có thể tìm thấy câu trả lời chính xác vào ngày 2-3.

Ngôi sao kỳ cựu Demi Moore Ảnh: NEW YORK TIMES

Nếu Karla Sofía Gascón của phim "Emilia Pérez" chiến thắng, Oscar sẽ ghi danh nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên thắng giải "Nữ chính xuất sắc".