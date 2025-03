Sáng mai (3-3), trực tuyến Lễ trao Giải Oscar lần 97

Đây là lần đầu tiên Conan O'Brien làm MC cho Lễ trao Giải Oscar. Lễ trao Giải Oscar lần thứ 97 - 2025 sẽ trực tuyến trên Người Lao Động Online vào sáng ngày 3-3 (6 giờ sáng, giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles - Mỹ.

Lễ trao Giải Oscar lần thứ 97

Phim "Emilia Pérez" đang dẫn đầu với 13 đề cử, trở thành bộ phim có nhiều đề cử nhất năm nay. Phim "The Brutalist" và "Wicked" nhận 10 đề cử mỗi phim. Hai phim "Conclave" và "A Complete Unknown" nhận được 8 đề cử. "Anora" có 6 đề cử, "Dune: Part Two" và "The Substance" cùng đạt 5 đề cử.

Trong hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất", 5 cái tên được đề cử gồm: Brady Corbet, Sean Baker, Jacques Audiard, James Mangold và Coralie Fargeat.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" gồm các đề cử: Cynthia Erivo, Demi Moore, Fernanda Torres, Karla Sofía Gascón và Mikey Madison.

Ở hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất", đề cử chính thức gồm những cái tên: Timothée Chalamet, Adrien Brody, Ralph Fiennes, Sebastian Stan và Colman Domingo.

Ngoài trao giải các hạng mục, Oscar lần thứ 97 cũng có nhiều tiết mục ca hát xuyên suốt lễ trao giải.