Thể thao

Lê Tuấn Minh giành HCV cờ nhanh Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á

Đông Linh - Ảnh: LĐCVN

(NLĐO) - Bất bại sau 9 ván đấu, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV nội dung cờ nhanh tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025.

Vượt qua đại kiện tướng Novendra Priasmoro ở ván cuối cùng sáng 15-11, ĐKT Lê Tuấn Minh (2.499) giành điểm số thứ 8 ở nội dung cờ nhanh sau 7 ván thắng, 2 ván hòa, chính thức trở thành nhà vô địch cờ nhanh đầu tiên tại một kỳ Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á.

Lê Tuấn Minh giành HCV cờ nhanh Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á - Ảnh 1.

Lê Tuấn Minh thi đấu cờ nhanh tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025

Phải đối đầu cùng 4 đại kiện tướng tại giải, Lê Tuấn Minh chiếm ưu thế khi hòa Tin Jing-yao (Singapore, 2.504), thắng Susanto Megaranto (Indonesia, 2.534), Dai Chang-ren (Trung Quốc, 2.402) và Novendra Priasmoro (Indonesia, 2.427). Lê Tuấn Minh giành thêm 16,6 Elo cờ nhanh bên cạnh ngôi vô địch đại hội.

Thất bại trước Tuấn Minh khiến Megaranto kém kỳ thủ Việt Nam đúng 0,5 điểm, đành ngậm ngùi nhận vị trí á quân với 7,5 điểm. Tin Jing-yao với 7 điểm về đích trong Top 3, nhận huy chương đồng.

Lê Tuấn Minh giành HCV cờ nhanh Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á - Ảnh 2.

Lê Tuấn Miinh giành HCV nôi dung cờ nhanh

Môn cờ vua Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025 - chỉ thi đấu cờ nhanh và cờ chớp - thiếu vắng nhiều cao thủ do trùng với lịch trình tranh tài của World Cup cờ vua 2025. Dàn sao hàng đầu châu Á như Gukesh Dommaraju (Ấn Độ), Lê Quang Liêm (Việt Nam), Wei Yi, Yu Yang-yi, Bu Xiang-zhi (Trung Quốc)… đều không tham dự.

Lê Tuấn Minh là đại diện duy nhất của cờ vua Việt Nam tranh tài tại đại hội. Anh chỉ là hạt giống số 3 cờ nhanh, xếp sau Susanto Megaranto và Tin Jing-yao.

Tuy nhiên, do thường xuyên thi đấu cờ nhanh và cờ chớp trực tuyến, Tuấn Minh có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn các đối thủ.

Lê Tuấn Minh giành HCV cờ nhanh Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á - Ảnh 3.

Lê Tuấn Minh nhận thưởng nóng

Chiều 15-11, Lê Tuấn Minh sẽ tiếp tục thi đấu 11 ván cờ chớp. Ở nội dung này, Lê Tuấn Minh (2.582) được xếp hạt giống số 2 sau Megaranto (2.587). Lê Tuấn Minh là gương mặt trẻ đáng chú ý của cờ vua Việt Nam, từng giành HCĐ bàn số 3 cho tuyển Việt Nam tại Olympiad 2024 với hiệu suất thuộc Top 5 thế giới.

Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025 lần thứ nhất diễn ra tại Singapore từ ngày 13 đến 15-11, bao gồm năm môn thi đấu gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, đánh bài bridge và xoay rubik tốc độ.

Lê Tuấn Minh cờ vua cờ vua Việt Nam cờ nhanh cờ chớp Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025
