Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua

Hàng triệu người yêu cờ Việt Nam đêm 12-11 đã hồi hộp dõi theo ván đấu đỉnh cao giữa đại kiện tướng (ĐKT) Lê Quang Liêm và đương kim vô địch Ấn Độ Karthik Venkataraman ở "lượt về" vòng 4 World Cup cờ vua 2025.

Một ngày trước đó, đôi bên đã bắt tay hòa ở ván "lượt đi" cờ tiêu chuẩn, buộc phải dứt điểm số phận cuộc so tài ở lần tái đấu này nếu không muốn phải phân tranh thêm ở loạt đấu tie-break với những ván cờ nhanh, cờ chớp…



Cuộc chạm trán giữa hai kỳ thủ số 1 của cờ vua Việt Nam và Ấn Độ

Không ai nhìn sức cờ của Karthik Venkataraman qua Elo 2.579, tức kém đại diện Việt Nam cả 150 bậc. Kỳ thủ 26 tuổi từng hai lần vô địch toàn Ấn Độ được đánh giá cao bởi ý chí thi đấu kiên cường, phòng thủ sâu, nắm thế trận chắc chắn và luôn biết cách chớp thời cơ để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Cầm quân đen nhưng quyết định chọn khai cuộc quen thuộc Gambit Hậu, Lê Quang Liêm sớm giành cho mình quyền kiểm soát ván đấu và ý định của anh là hoàn toàn chính xác.

Sau 19 nước đi, Karthik Venkataraman có vẻ chiếm ưu thế nhưng buộc phải chọn cách né tránh sau khi bị cô lập đôi chốt treo vốn được xem là vũ khí tiến công chủ lực.

Karthik Venkataraman sớm lâm vào thế chống đỡ khó khăn

Trong thế phải chống đỡ, Karthik Venkataraman vẫn luôn tìm cách phản công khiến người xem hết sức hồi hộp và căng thẳng.

Khi đôi bên bước sang nước thứ 40 và mỗi kỳ thủ được cộng thêm 30 phút để bước vào giai đoạn cuối, ván cờ trở nên sôi động hẳn và từ đây, kinh nghiệm dày dạn giúp Lê Quang Liêm nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận.

Anh khéo léo hóa giải toàn bộ các đòn tấn công của Karthik, từng bước ổn định lại thế cờ rồi chuyển sang phản công bằng chính sở trường của mình.

Biên bản ván đấu nghẹt thở giữa Lê Quang Liêm và Karthik Venkataraman

Trong khí thế tấn công chủ động, ĐKT Lê Quang Liêm đã khép lại ván đấu theo cách mà tất cả người hâm mộ Việt Nam mong đợi - bình tĩnh, chính xác và đầy uy lực.

Chưa cần đến những pha chiếu hết ngoạn mục, anh "bóp nghẹt" đối thủ trong cờ tàn, buộc Karthik Venkataraman phải chịu thua sau 68 nước đi và gần 5 giờ so tài.

Karthik Venkataraman chấp nhận thất bại trước Lê Quang Liêm

Cả cộng đồng người hâm mộ cờ vua Việt Nam như vỡ òa trong khoảnh khắc này, khi Lê Quang Liêm xuất sắc giành quyền đi tiếp vào vòng 5 World Cup cờ vua lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Thành tích tốt nhất của anh là hai lần vào vòng 4 các kỳ World Cup 2013 và 2019.

Đối thủ tiếp theo của Lê Quang Liêm sẽ là Alexander Donchenko (2.641), kỳ thủ người Đức đã vượt qua đồng hương Matthias Bluebaum ở vòng 4. Donchenko từng tạo ấn tượng mạnh ở vòng 3 khi đánh bại "vua hòa" người Hà Lan Giri Anish (2.759) với tỉ số 1,5-0,5.