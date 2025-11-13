Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua

Đào Tùng - Ảnh: WC2025

(NLĐO) – Vượt qua kỳ thủ chủ nhà Karthik Venkataraman sau hai ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm xuất sắc ghi tên mình vào vòng 5 World Cup cờ vua 2025.

Hàng triệu người yêu cờ Việt Nam đêm 12-11 đã hồi hộp dõi theo ván đấu đỉnh cao giữa đại kiện tướng (ĐKT) Lê Quang Liêm và đương kim vô địch Ấn Độ Karthik Venkataraman ở "lượt về" vòng 4 World Cup cờ vua 2025. 

Một ngày trước đó, đôi bên đã bắt tay hòa ở ván "lượt đi" cờ tiêu chuẩn, buộc phải dứt điểm số phận cuộc so tài ở lần tái đấu này nếu không muốn phải phân tranh thêm ở loạt đấu tie-break với những ván cờ nhanh, cờ chớp…

Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua - Ảnh 1.

Cuộc chạm trán giữa hai kỳ thủ số 1 của cờ vua Việt Nam và Ấn Độ

Không ai nhìn sức cờ của Karthik Venkataraman qua Elo 2.579, tức kém đại diện Việt Nam cả 150 bậc. Kỳ thủ 26 tuổi từng hai lần vô địch toàn Ấn Độ được đánh giá cao bởi ý chí thi đấu kiên cường, phòng thủ sâu, nắm thế trận chắc chắn và luôn biết cách chớp thời cơ để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Cầm quân đen nhưng quyết định chọn khai cuộc quen thuộc Gambit Hậu, Lê Quang Liêm sớm giành cho mình quyền kiểm soát ván đấu và ý định của anh là hoàn toàn chính xác. 

Sau 19 nước đi, Karthik Venkataraman có vẻ chiếm ưu thế nhưng buộc phải chọn cách né tránh sau khi bị cô lập đôi chốt treo vốn được xem là vũ khí tiến công chủ lực.

Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua - Ảnh 2.

Karthik Venkataraman sớm lâm vào thế chống đỡ khó khăn

TIN LIÊN QUAN

Trong thế phải chống đỡ, Karthik Venkataraman vẫn luôn tìm cách phản công khiến người xem hết sức hồi hộp và căng thẳng. 

Khi đôi bên bước sang nước thứ 40 và mỗi kỳ thủ được cộng thêm 30 phút để bước vào giai đoạn cuối, ván cờ trở nên sôi động hẳn và từ đây, kinh nghiệm dày dạn giúp Lê Quang Liêm nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. 

Anh khéo léo hóa giải toàn bộ các đòn tấn công của Karthik, từng bước ổn định lại thế cờ rồi chuyển sang phản công bằng chính sở trường của mình.

Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua - Ảnh 3.

Biên bản ván đấu nghẹt thở giữa Lê Quang Liêm và Karthik Venkataraman

Trong khí thế tấn công chủ động, ĐKT Lê Quang Liêm đã khép lại ván đấu theo cách mà tất cả người hâm mộ Việt Nam mong đợi - bình tĩnh, chính xác và đầy uy lực. 

Chưa cần đến những pha chiếu hết ngoạn mục, anh "bóp nghẹt" đối thủ trong cờ tàn, buộc Karthik Venkataraman phải chịu thua sau 68 nước đi và gần 5 giờ so tài.

Lê Quang Liêm lập kỳ tích vào vòng 5 World Cup cờ vua - Ảnh 4.

Karthik Venkataraman chấp nhận thất bại trước Lê Quang Liêm

Cả cộng đồng người hâm mộ cờ vua Việt Nam như vỡ òa trong khoảnh khắc này, khi Lê Quang Liêm xuất sắc giành quyền đi tiếp vào vòng 5 World Cup cờ vua lần đầu tiên trong sự nghiệp. 

Thành tích tốt nhất của anh là hai lần vào vòng 4 các kỳ World Cup 2013 và 2019.

Đối thủ tiếp theo của Lê Quang Liêm sẽ là Alexander Donchenko (2.641), kỳ thủ người Đức đã vượt qua đồng hương Matthias Bluebaum ở vòng 4. Donchenko từng tạo ấn tượng mạnh ở vòng 3 khi đánh bại "vua hòa" người Hà Lan Giri Anish (2.759) với tỉ số 1,5-0,5.

Tin liên quan

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc

Lê Quang Liêm thắng Jeffery Xiong vòng 3 World Cup, "vua cờ" Gukesh bị loại sốc

(NLĐO) - Chiến thắng nhẹ nhàng 1,5 - 0,5 trước kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong đưa Lê Quang Liêm vào vòng 4 World Cup 2025, ngang bằng thành tích cao nhất anh từng có.

Lê Quang Liêm ra quân tại World Cup cờ vua hôm nay

(NLĐO) – Được vào thẳng vòng hai với tư cách hạt giống số 13, Lê Quang Liêm sẽ ra quân tại World Cup cờ vua 2025 chiều 4-11 tổ chức ở Goa, Ấn Độ.

Lê Quang Liêm và cơ hội ở cúp thế giới

11/22 kỳ thủ có Elo trên 2.700 đã bị loại sau vòng 3 và đại kiện tướng (ĐKT) Lê Quang Liêm đang đứng trước cơ hội tạo kỳ tích tại World Cup cờ vua 2025.

Lê Quang Liêm World Cup cờ vua Ấn Độ Alexander Donchenko Karthik Venkataraman cờ tàn vòng 5 World Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo