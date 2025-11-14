Lê Quang Liêm bứt phá ở Cup Cờ vua thế giới

Đại diện duy nhất của cờ vua Đông Nam Á góp mặt tại World Cup 2025, đại kiện tướng Lê Quang Liêm (Elo 2.729) đã và đang tạo ấn tượng sâu đậm trong giải đấu cờ vua danh giá nhất thế giới được tổ chức ở Goa - Ấn Độ.

Mở ra cơ hội vàng

Được miễn vòng đầu tiên, Lê Quang Liêm nhập cuộc ở World Cup từ vòng 2 với tư cách là kỳ thủ hạt giống thuộc Top 20 thế giới. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, siêu đại kiện tướng duy nhất của cờ vua Việt Nam đã có màn trình diễn vượt mong đợi.

Lê Quang Liêm lần lượt đánh bại Baadur Jobava (Georgia, Elo 2.573), Jeffery Xiong (Mỹ, 2.649) và Karthik Venkataraman (Ấn Độ, 2.579) đều chỉ bằng 2 ván cờ tiêu chuẩn. Anh đã khẳng định phong độ ổn định và khả năng kết thúc ván đấu hết sức mạnh mẽ.

Chiến thắng quyết định của Lê Quang Liêm trước nhà đương kim vô địch Ấn Độ Karthik Venkataraman ở vòng 4 được các chuyên gia cờ vua đánh giá cao, đặc biệt là ván cờ tiêu chuẩn lượt về khi anh phải cầm quân đen. Lê Quang Liêm đã thể hiện bản lĩnh cờ tàn và khả năng tính toán chiều sâu đáng kinh ngạc, đưa ra ý tưởng chiến lược "đẩy Chốt g6, lên Tượng g7 và Tượng e5" để tạo ưu thế vị trí, buộc đối thủ phải đầu hàng sau 68 nước đi.

Ngoài thành tích cá nhân, World Cup 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Trao 3 suất tham dự Candidates Tournament 2026 - giải đấu chọn ra người thách đấu ngôi vua cờ thế giới. Bối cảnh giải đấu năm nay thực sự kỳ lạ, các cao thủ như Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana không tham dự đã đành, ngay cả dàn ứng viên hàng đầu như Gukesh Dommaraju, Anish Giri, Wesley So, Nodirbek Abdusattorov hay Ian Nepomniachtchi cũng rủ nhau chia tay rất sớm, mở ra cơ hội vàng cho Lê Quang Liêm và những kỳ thủ tốp đầu khác.

Lê Quang Liêm thắng áp đảo Karthik Venkataraman ở vòng 4. Ảnh: WC2025

Cuộc chiến kinh điển

Theo đánh giá chung, Lê Quang Liêm đang đứng trước cơ hội tiến thẳng vào bán kết World Cup 2025 khi là kỳ thủ có Elo cao nhất trong nhánh đấu của mình. Anh cũng là ứng viên hiếm hoi chưa có suất dự Candidates Tournament thông qua các giải đấu chính thức khác.

Tại vòng 5, Lê Quang Liêm sẽ đối đầu Alexander Donchenko (Đức, Elo 2.641). Đây là một "ngựa ô" thực sự khi đã loại hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan) ở vòng 3 và tiếp tục đánh bại đồng hương Matthias Bluebaum ở vòng 4.

Trận đấu giữa Lê Quang Liêm với Donchenko được giới chuyên môn dự đoán là cuộc chiến kinh điển giữa đẳng cấp, sự ổn định của một kỳ thủ Top 20 và tinh thần chiến đấu đang lên rất cao của một kỳ thủ tiềm năng. Cả hai có hẳn một ngày nghỉ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu rất được chờ đợi vào chiều 14-11 nhằm xác định suất vé vào vòng tứ kết.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Lê Quang Liêm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại World Cup lần này bằng những chiến thắng được chờ đợi. Khi đó, anh sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu giành vé dự Candidates Tournament 2026.

Ba chiến thắng liên tiếp đã mang về cho Lê Quang Liêm 35.000 USD (gần 1 tỉ đồng) tiền thưởng. Anh hoàn toàn có cơ hội "bỏ túi" thêm những khoản tiền thưởng hấp dẫn tiếp theo: 25.000 USD (vòng 5), 35.000 USD (tứ kết), 50.000 USD (bán kết) và 120.000 USD (vô địch).



