Lễ xuất quân đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Sáng 10-1, Bộ Công an tổ chức lễ ra quân, lễ xuất quân và diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ cùng khí tài tham gia các khối diễu hành, phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ngày 8-1.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 8-1, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an xác định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công Đại hội được xác định ở mức cao nhất.

Bộ Công an cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của lực lượng công an trong những tháng đầu năm 2026. Mục tiêu yêu cầu đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho việc tổ chức thành công đại hội và các hoạt động của đại hội, đảm bảo chặt chẽ nhưng thông thoáng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của nhân dân.

Trước đó, sáng 8-1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đã tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, cùng các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân.