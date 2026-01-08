Lực lượng đặc nhiệm cùng dàn khí tài hiện đại sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng XIV

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lực lượng đặc nhiệm cùng dàn khí tài hiện đại sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng XIV

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Các lực lượng tinh nhuệ của CAND cùng dàn xe đặc chủng, khí tài hiện đại sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 8-1, tại trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, dưới tiết trời khoảng 15 độ C ở Hà Nội, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia có mặt đầy đủ, sẵn sàng cho buổi lễ Tổng duyệt Lễ xuất quân

Buổi Tổng duyệt Lễ xuất quân có sự tham dự của đại diện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an một số địa phương.

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật tại buổi lễ xuất quân

Tại buổi lễ, nhiều lực lượng, cán bộ, chiến sĩ của thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tổ chức luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ phục vụ Tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bên cạnh đó, dàn khí tài hiện đại với các dòng xe đặc chủng, xe bọc thép chống khủng bố và bạo loạn của lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 2.

Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 3.

Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ duyệt đội ngũ. “Đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối trung thành”, Trung đoàn Đặc nhiệm luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh vệ.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 4.

Khối cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị bảo vệ mục tiêu. Đây là lực lượng tinh nhuệ, được huấn luyện đặc biệt chuyên trách bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 5.

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh, đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt. Với chức năng huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ, những năm qua, kỵ binh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh tại các sự kiện quan trọng.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 6.

Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 7.

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 8.

Lực lượng này trực chiến 24/7, triển khai các phương án tác chiến, canh trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 9.

Dàn xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm.

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 10.

Dàn xe chuyên dụng về tác chiến điện tử

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 11.

Chó nghiệp vụ cũng được huy động

Lực lượng đặc nhiệm cùng khí tài hiện đại bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Ảnh 12.

Sau đó là tình huống giả định được đưa ra như xuất hiện vụ tụ tập đông người gây rối, bạo loạn, khủng bố. Các lực lượng phải hiệp đồng chiến thuật, phối hợp cơ động, khống chế, bảo vệ mục tiêu, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn.

Tin liên quan

Chi gần 2.514 tỉ đồng tặng quà chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán 2026

Chi gần 2.514 tỉ đồng tặng quà chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán 2026

(NLĐO) - Thủ tướng quyết định bổ sung gần 2.514 tỉ đồng cho địa phương để tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(NL ĐO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán

Thông báo tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế về việc tổ chức Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Thông báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Bộ Công an đại hội đảng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV Tổng duyệt Lễ xuất quân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo