Pháp luật

Lên Facebook dựng chuyện để xin tiền

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên ở TP Đà Nẵng vì muốn xin tiền gia đình mua điện thoại mới nên đã lên Facebook dựng chuyện bị cướp tài sản.

Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Đông vừa quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với P.T.C. (SN 2004, trú Sơn Phô 2, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) vì có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Lên Facebook dựng chuyện để xin tiền- Ảnh 1.

P.T.C. bị phạt 7,5 triệu đồng vì bịa chuyện bị cướp tài sản đăng lên Facebook gây hoang mang

Trước đó, sáng 28-8, một tài khoản Facebook đăng tin "Góc cảnh báo", nêu rằng người này đã bị cướp tài sản vào tối 26-8 tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận phường Hội An Đông. Bài viết trên đã được nhiều trang chia sẻ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Hội An Đông đã tiến hành xác minh, liên hệ chủ nhân của tài khoản nêu trên là P.T.C..

Từ các thông tin do C. trình báo, Công an phường Hội An Đông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh và phát hiện nhiều điểm nghi vấn.

Cuối cùng, C. đã thừa nhận nội dung đăng tải về việc bị cướp là hoàn toàn bịa đặt. Nam thanh niên này khai vì muốn xin tiền gia đình để mua điện thoại mới nên đã dựng lên câu chuyện trên. Sau khi nhận thức được hành vi sai phạm của mình, P.T.C. đã gỡ bỏ bài viết.

Hành vi bịa đặt, đăng tải thông tin sai sự thật về việc bị cướp tài sản nêu trên của P.T.C. lên mạng xã hội đã gây bất an trong nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hành vi chia sẻ thông tin của các tài khoản, các trang mạng xã hội trước các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng cũng đáng bị cảnh cáo, răn đe, xử lý để làm gương.

