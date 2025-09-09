Ngày 9-9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nam Giang (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn chưa tìm thấy tung tích ông A Rất Như (SN 1971, trú thôn A Dinh, xã Nam Giang).

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng qua nửa tháng vẫn chưa tìm thấy ông Như

Trước đó, ngày 27-8, Công an xã Nam Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc ông Như mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25-8, ông Như đi thăm trang trại bò tại khu vực hạ lưu đập thủy điện Sông Bung 2. Đến chiều 26-8, không thấy ông trở về, gia đình và người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến ngày 27-8, vụ việc được báo cho công an xã.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nam Giang báo cáo UBND xã, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng An ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo đặc điểm nhận dạng, ông Như cao khoảng 1,52 m, khi đi mặc quần jean, áo xanh, dép rọ nhựa, mang túi thể thao dây dù màu xanh dương. Ông Như bị khiếm thính.

Theo người dân địa phương, thời điểm ông Như mất tích, trên địa bàn có mưa lớn, thủy điện Sông Bung 2 thông báo về việc xả lũ điều tiết.