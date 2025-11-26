Lệnh bắt khẩn cấp "bà trùm hoa hậu" Thái Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lệnh bắt khẩn cấp "bà trùm hoa hậu" Thái Lan

Thùy Trang

(NLĐO)-Tòa án đã ban lệnh bắt khẩn cấp "bà trùm hoa hậu", tỉ phú chuyển giới Thái Lan, bà Anne Jakrajutatip.

Nóng lệnh bắt bà trùm hoa hậu

Lệnh bắt khẩn cấp "bà trùm hoa hậu" - Ảnh 1.

Bà trùm hoa hậu hoàn vũ

Tối 25-11, mạng xã hội chấn động việc bà trùm hoa hậu Anne Jakrajutatip có lệnh bắt khẩn cấp. Tòa án Quận Phra Nakkon Tai, Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ nữ tỉ phú chuyển giới và xét xử theo quy định. 

"Việc bên bảo lãnh không giao nộp bị cáo thứ 2 theo đúng lịch trình được coi là vi phạm quy định tại ngoại. Bên bảo lãnh đã bị phạt toàn bộ số tiền bảo lãnh và phải nộp phạt trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay" - tòa án cho biết.

Cũng trong ngày 25-11, Tòa án Quận Phra Nakhon Tai, Thái Lan đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn, chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip về tội lừa đảo. 

Ông Rawiwat Maschamadol tố cáo từ ngày 24-7-2023 đến ngày 8-8-2023, công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip đã thông đồng lừa đảo, đưa ra lời khai sai sự thật và che giấu những sự việc đáng lẽ phải được tiết lộ cho nguyên đơn.

Bằng hành vi gian lận này, 2 bị đơn đã chiếm đoạt tài sản trị giá 30 triệu bath (gần 25 tỉ đồng). Nguyên đơn được yêu cầu tiến hành tố tụng theo Điều 341 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Sau khi hoàn tất xem xét chứng cứ, tòa án lên lịch cho phiên tòa ngày 25-11. 

Tuy nhiên phía bà Anne Jakrajutatip vắng mặt và không đưa ra bất kỳ lý do nào. Điều này cho thấy bị đơn đã cố ý bỏ trốn.

Nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul cáo buộc bà trùm hoa hậu đang ẩn náu ở Mexico. Ông Sondhi Limthongkul cho biết bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỉ baht (khoảng 4.800 tỉ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Bà trùm hoa hậu là ai?

Lệnh bắt khẩn cấp "bà trùm hoa hậu" - Ảnh 2.

Hành trình của bà trùm hoa hậu

Anne Jakrajutatip, sinh năm 1979 tại Bangkok, Thái Lan, là một trong những gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+ trên toàn châu Á. Anne từng du học tại Úc, tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Bond University, sau đó tiếp tục mở rộng kiến thức với chứng chỉ phát triển bất động sản của Đại học Chulalongkorn. 

Anne sáng lập JKN Global Group, một tập đoàn truyền thông nhanh chóng vươn tầm quốc tế nhờ vào việc phân phối nội dung phim ảnh, truyền hình, sản xuất chương trình và quảng cáo. Bà cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thực tế như Shark Tank Thailand hay Project Runway Thailand, góp phần xây dựng hình ảnh một nữ lãnh đạo sắc sảo, tự tin và đầy cá tính.

Anne trở thành "bà trùm hoa hậu" khi quyết định chi 20 triệu USD (527 tỉ đồng) mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người phụ nữ – và cũng là người chuyển giới – sở hữu cuộc thi sắc đẹp danh giá này. 

Anne tuyên bố muốn biến Miss Universe thành sân chơi đề cao trí tuệ, tiếng nói của phụ nữ và sự đa dạng, đồng thời tạo môi trường bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+. Tầm nhìn đó đã khiến bà được ca ngợi như một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành giải trí và sắc đẹp thế giới. 

Nhưng từ khi trở thành bà trùm hoa hậu, Anne cũng gặp nhiều biến động khi công ty bà Anne sở hữu rơi vào khủng hoảng tài chính, kéo theo nợ nần. 

Các chủ nợ của tỉ phú Hoa hậu Hoàn Vũ cũng đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.

Tin liên quan

"Bà trùm hoa hậu đời đầu" Kim Hồng giờ ra sao?

"Bà trùm hoa hậu đời đầu" Kim Hồng giờ ra sao?

(NLĐO)- Mới đây, hoa hậu quý bà "đời đầu" Kim Hồng vừa được trao quân hàm cấp Trung tá do Quân đoàn Dự bị Quốc gia Hoa Kỳ (USNRRC) tặng.

hoa hậu bà trùm hoa hậu tỉ phú Thái Lan bắt bà trùm hoa hậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo