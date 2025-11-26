Lệnh bắt khẩn cấp "bà trùm hoa hậu" Thái Lan

Nóng lệnh bắt bà trùm hoa hậu

Bà trùm hoa hậu hoàn vũ

Tối 25-11, mạng xã hội chấn động việc bà trùm hoa hậu Anne Jakrajutatip có lệnh bắt khẩn cấp. Tòa án Quận Phra Nakkon Tai, Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ nữ tỉ phú chuyển giới và xét xử theo quy định.

"Việc bên bảo lãnh không giao nộp bị cáo thứ 2 theo đúng lịch trình được coi là vi phạm quy định tại ngoại. Bên bảo lãnh đã bị phạt toàn bộ số tiền bảo lãnh và phải nộp phạt trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay" - tòa án cho biết.

Cũng trong ngày 25-11, Tòa án Quận Phra Nakhon Tai, Thái Lan đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn, chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip về tội lừa đảo.

Ông Rawiwat Maschamadol tố cáo từ ngày 24-7-2023 đến ngày 8-8-2023, công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip đã thông đồng lừa đảo, đưa ra lời khai sai sự thật và che giấu những sự việc đáng lẽ phải được tiết lộ cho nguyên đơn.

Bằng hành vi gian lận này, 2 bị đơn đã chiếm đoạt tài sản trị giá 30 triệu bath (gần 25 tỉ đồng). Nguyên đơn được yêu cầu tiến hành tố tụng theo Điều 341 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Sau khi hoàn tất xem xét chứng cứ, tòa án lên lịch cho phiên tòa ngày 25-11.

Tuy nhiên phía bà Anne Jakrajutatip vắng mặt và không đưa ra bất kỳ lý do nào. Điều này cho thấy bị đơn đã cố ý bỏ trốn.

Nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul cáo buộc bà trùm hoa hậu đang ẩn náu ở Mexico. Ông Sondhi Limthongkul cho biết bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỉ baht (khoảng 4.800 tỉ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Bà trùm hoa hậu là ai?

Hành trình của bà trùm hoa hậu

Anne Jakrajutatip, sinh năm 1979 tại Bangkok, Thái Lan, là một trong những gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+ trên toàn châu Á. Anne từng du học tại Úc, tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế ở Bond University, sau đó tiếp tục mở rộng kiến thức với chứng chỉ phát triển bất động sản của Đại học Chulalongkorn.

Anne sáng lập JKN Global Group, một tập đoàn truyền thông nhanh chóng vươn tầm quốc tế nhờ vào việc phân phối nội dung phim ảnh, truyền hình, sản xuất chương trình và quảng cáo. Bà cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thực tế như Shark Tank Thailand hay Project Runway Thailand, góp phần xây dựng hình ảnh một nữ lãnh đạo sắc sảo, tự tin và đầy cá tính.

Anne trở thành "bà trùm hoa hậu" khi quyết định chi 20 triệu USD (527 tỉ đồng) mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người phụ nữ – và cũng là người chuyển giới – sở hữu cuộc thi sắc đẹp danh giá này.

Anne tuyên bố muốn biến Miss Universe thành sân chơi đề cao trí tuệ, tiếng nói của phụ nữ và sự đa dạng, đồng thời tạo môi trường bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+. Tầm nhìn đó đã khiến bà được ca ngợi như một biểu tượng của sự đổi mới trong ngành giải trí và sắc đẹp thế giới.

Nhưng từ khi trở thành bà trùm hoa hậu, Anne cũng gặp nhiều biến động khi công ty bà Anne sở hữu rơi vào khủng hoảng tài chính, kéo theo nợ nần.

Các chủ nợ của tỉ phú Hoa hậu Hoàn Vũ cũng đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.