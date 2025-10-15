Ký ức lập nghiệp của "bà trùm hoa hậu" đời đầu Đoàn Kim Hồng

Đoàn Kim Hồng từ bục giảng đến thương trường

Bà trùm hoa hậu đời đầu Đoàn Kim Hồng

Năm 1991, khi đang là giáo viên dạy nhạc tại Trường Phan Bội Châu (TP HCM), Kim Hồng bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực quảng cáo – hội chợ thương mại. Thời điểm ấy, ngành quảng cáo ở Việt Nam gần như là vùng đất hoang sơ, vừa thiếu chuyên môn, vừa thiếu cơ sở vật chất. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, cô giáo trẻ đã bắt đầu hành trình tự học, tự làm và tự khẳng định mình. Từ nhân viên bình thường, chị trở thành Giám đốc Công ty CIAT vào năm 1995, khi mới ngoài 30 tuổi.

Hai năm sau, CIAT chính thức cổ phần hóa, đánh dấu bước ngoặt lớn khi chị Hồng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị – một vị trí mà thời bấy giờ rất hiếm phụ nữ có thể vươn tới.

Chị Hồng nhớ lại, những ngày đầu, CIAT chỉ có 20 nhân viên và vốn điều lệ vỏn vẹn 2,5 tỉ đồng. Trong bối cảnh kinh tế vừa mở cửa, thiếu vốn, thiếu nhân lực, thiếu cả niềm tin, Kim Hồng chọn cho mình hướng đi riêng: kết hợp thương mại với văn hóa, làm nghề bằng uy tín và chất lượng. Chị Hồng từng chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng quảng cáo không chỉ là kinh doanh, mà còn là nghệ thuật kể câu chuyện của một đất nước."

“Bà đỡ” của những cuộc thi nhan sắc đình đám: Bí mật đằng sau vương miện và ngôi vị!

Từ thương trường thành bà trùm hoa hậu

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà được yêu thích nhất Thế giới 2005 tại Ấn Độ, Kim Hồng mang về Việt Nam khát vọng tổ chức những sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc tế. Với kinh nghiệm tổ chức sự kiện dày dạn, chị trở thành người tiên phong đưa các cuộc thi hoa hậu quy mô lớn về nước: Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2007, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 tại Nha Trang, Hoa hậu Quý bà Việt Nam và Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Những sự kiện do chị thực hiện đều hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Việt. Giới chuyên môn từng ví Kim Hồng là "người đàn bà thắp lửa cho các cuộc thi sắc đẹp Việt", bởi chị không chỉ tổ chức sự kiện, mà còn biến nó thành không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Dấu ấn và sự tri ân

Bà trùm hoa hậu đời đầu luôn lấy văn hóa Việt làm gốc

Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và kinh doanh, tiến sĩ – hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý.

Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, nhận xét: "Tiến sĩ Kim Hồng là người có tầm nhìn và tâm huyết. Chị gắn văn hóa với kinh doanh, tạo nên những giá trị bền vững cho hình ảnh Việt Nam". Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng khẳng định: "Các cuộc thi do tiến sĩ Kim Hồng tổ chức đã góp phần giới thiệu bản sắc Việt ra thế giới. Chị là người phụ nữ thành công, nhân ái và giàu tinh thần cống hiến."

Sống xa quê hương, gìn giữ cội nguồn

Hiện bà trùm hoa hậu định cư tại Mỹ

Hiện định cư tại Mỹ, tiến sĩ Kim Hồng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện dành cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Dù ở nơi đâu, chị vẫn giữ trong tim mình tình yêu quê hương và niềm tin rằng, "thành công không phải là những gì ta có, mà là những gì ta cống hiến được cho cuộc đời".

Đoàn Kim Hồng là minh chứng cho một hành trình vượt khó, bền bỉ và đầy cảm hứng. Một "bà trùm hoa hậu" đúng nghĩa – đẹp, bản lĩnh và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.