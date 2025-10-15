HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump 2 lần "cảnh cáo" Hamas

Anh Thư

(NLĐO) - Thêm 4 thi thể con tin đã được lực lượng Hamas trao trả sau sức ép mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Israel.

Theo hãng tin AP, lực lượng Hamas đang giành lại quyền kiểm soát ở Dải Gaza hỗn loạn, với lý do là nhằm "khôi phục luật pháp và trật tự" tại các khu vực mà quân đội Israel đã rút lui.

Tuy hành động này được một số người Palestine ủng hộ nhưng cũng đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nói xung đột sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị giải tán.

Vấn đề Hamas giải giáp cũng đã được nêu ra trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm 14-10, nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra các bình luận chính thức về vấn đề này.

Tổng thống Donald Trump 2 lần đe dọa Hamas, thêm hài cốt con tin được trao trả - Ảnh 1.

Các tay súng Hamas xuất hiện trên đường phố Dải Gaza trong khi các tù nhân Palestine được trao trả - Ảnh: AP

Ông Donald Trump xác nhận các vụ đụng độ giữa các tay súng Hamas với các băng đảng ở Dải Gaza trong những ngày qua, cho biết lực lượng này đã tiêu diệt "một vài băng đảng rất nguy hiểm" và giết chết một số thành viên băng đảng.

"Thành thật mà nói, điều đó không làm tôi bận tâm lắm" - tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, ông nhắc lại yêu cầu Hamas hạ vũ khí và cảnh báo: "Họ sẽ giải giáp và nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ giải giáp họ, điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể là dữ dội".

Mặc dù vậy, ông Donald Trump cho biết việc giải giáp của lực lượng này sẽ diễn ra trong "một khoảng thời gian hợp lý".

Theo Guardian, hồi đầu tuần, trên chuyên cơ Air Force One bay từ Mỹ đến Israel, ông Doanld Trump từng nói rằng Hamas sẽ có "vai trò hạn chế" trong việc duy trì trật tự trong ngắn hạn, làm dấy lên câu hỏi về cách Nhà Trắng có thể tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm kiềm chế Hamas và Israel tiếp tục xung đột.

“Hamas vẫn đang duy trì vì họ muốn chấm dứt các vấn đề và họ đã công khai về điều đó. Chúng tôi đã chấp thuận cho họ trong một khoảng thời gian” - tổng thống Mỹ nói.

Hiện tại, có nguồn tin tiết lộ về một cuộc gặp trực tiếp giữa các phái viên Nhà Trắng và các nhà đàm phán Hamas trong một hội nghị cấp cao nhất từng được tổ chức giữa hai bên.

Hamas trao trả thêm 4 thi thể con tin

Theo AP RT, Hamas đã trả lại thi thể của bốn con tin nữa cho Israel vào đêm 14-10 sau khi ông Donald Trump thúc giục lực lượng này hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân.

"NGƯỜI CHẾT VẪN CHƯA ĐƯỢC TRỞ VỀ NHƯ ĐÃ HỨA!" - tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social cũng trong hôm 14-10, đồng thời tuyên bố giai đoạn 2 trong kế hoạch hòa bình của ông sẽ sớm bắt đầu.

Việc chuyển giao mới nhất này diễn ra một ngày sau khi Israel tiếp nhận thi thể của 4 con tin khác, nâng tổng số thi thể con tin được trao trả theo thỏa thuận lên 8/28 người.

Ngoài áp lực từ phía tổng thống Mỹ, Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) cũng đe dọa chỉ cho phép một nửa trong số 600 xe tải cứu trợ được yêu cầu vào Dải Gaza vì Hamas chậm bàn giao thi thể con tin.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả được trở về với gia đình và an táng tại Israel".



Tin liên quan

Đường đến hòa bình cho Dải Gaza còn nhiều chông gai

Đường đến hòa bình cho Dải Gaza còn nhiều chông gai

"Những bước đầu tiên hướng tới hòa bình luôn là những bước khó khăn nhất" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Ai Cập ngày 13-10

“Thỏa thuận Hòa bình Trump” và những sự vắng mặt đáng chú ý

(NLĐO) – Nhà Trắng vừa công bố thỏa thuận hòa bình Trung Đông, do Tổng thống Mỹ Donald Trump và hơn 20 nhà lãnh đạo ký kết tại Ai Cập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel, chuẩn bị sự kiện quan trọng

(NLĐO) – Máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion – Israel hôm 13-10.

