Lewis Hamilton nghỉ đua F1, tuyển Jamaica mở cơ hội dự Olympic Mùa đông?

Theo ESPN, tương lai của Lewis Hamilton đang trở thành chủ đề nóng trước mùa giải F1 2026, khi tay đua 7 lần vô địch thế giới được khuyên cân nhắc hướng đi khác. Áp lực gia tăng tại Scuderia Ferrari, nơi anh có khởi đầu chưa như kỳ vọng, càng khiến những đồn đoán lan rộng.

Giữa lúc Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Milano và Cortina d'Ampezzo thu hút sự chú ý, đội tuyển bobsleigh Jamaica (đua xe trượt băng lòng máng) bất ngờ ngỏ ý mời Hamilton thử sức.

Cụ thể, VĐV Tyquendo Tracey tin rằng kỹ năng điều khiển xe và phản xạ của tay đua F1 phù hợp với vai trò “pilot”.

Hamilton gặp khó và tương lai chưa rõ trước thềm mùa giải mới (Ảnh: FBNV)

Tuyển bobsleigh Jamaica, đội tuyển vốn nổi tiếng với lịch sử độc đáo tại Olympic Mùa đông cũng sẵn sàng chào đón Hamilton nếu anh muốn thử sức với môn thể thao này sau khi rời F1.

Điều này diễn ra khi tay đua F1, người có ông bà nội đến từ đảo Grenada thuộc vùng Caribe, thường xuyên nói về việc bộ phim Cool Runnings - nội dung về đội tuyển trượt băng nghệ thuật (bobsled) đầu tiên của Jamaica tại Thế vận hội mùa đông 1988, đã ảnh hưởng đến anh như thế nào khi lớn lên.

Đây cũng là nguồn truyền cảm hứng cho anh để bước chân vào một môn thể thao vốn chủ yếu là người da trắng.

Tuyển bobsleigh Jamaica (Ảnh: FB tuyển bobsleigh Jamaica)

Gần nhất, Hamilton đã nhắc lại sự quan tâm của mình đến môn bobsleigh trong một video của đội Ferrari.

"Nếu tôi được chọn tham gia một môn thể thao tại Thế vận hội mùa đông, đó sẽ là bobsleigh. Tôi luôn muốn được chơi môn xe trượt băng lòng máng. Không có đội nào đến từ Grenada, nên có lẽ tôi sẽ chọn người bạn thân nhất của mình là Jan, rồi rủ thêm một vài người khác đến từ Grenada để lập một đội trượt tuyết" - Hamilton chia sẻ.

Dù vậy, Hamilton hiện vẫn ưu tiên Ferrari khi hợp đồng còn hiệu lực đến hết 2026 và mục tiêu lớn nhất vẫn là danh hiệu F1 thứ tám. Olympic mùa đông có thể là câu chuyện tương lai khi kỳ tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2030.