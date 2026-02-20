Lewis Hamilton nghỉ đua F1, tuyển Jamaica mở cơ hội dự Olympic Mùa đông?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lewis Hamilton nghỉ đua F1, tuyển Jamaica mở cơ hội dự Olympic Mùa đông?

Quốc An

(NLĐO) - Tương lai tay đua F1 Lewis Hamilton với Ferrari là tâm điểm chú ý trước mùa giải mới, khi nhắc đến môn thể thao mùa đông được VĐV Jamaica mời gọi.

Theo ESPN, tương lai của Lewis Hamilton đang trở thành chủ đề nóng trước mùa giải F1 2026, khi tay đua 7 lần vô địch thế giới được khuyên cân nhắc hướng đi khác. Áp lực gia tăng tại Scuderia Ferrari, nơi anh có khởi đầu chưa như kỳ vọng, càng khiến những đồn đoán lan rộng.

Giữa lúc Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Milano và Cortina d'Ampezzo thu hút sự chú ý, đội tuyển bobsleigh Jamaica (đua xe trượt băng lòng máng) bất ngờ ngỏ ý mời Hamilton thử sức. 

Cụ thể, VĐV Tyquendo Tracey tin rằng kỹ năng điều khiển xe và phản xạ của tay đua F1 phù hợp với vai trò “pilot”.

Lewis Hamilton nghỉ đua F1, tuyển Jamaica mở cơ hội dự Olympic Mùa đông - Ảnh 1.

Hamilton gặp khó và tương lai chưa rõ trước thềm mùa giải mới (Ảnh: FBNV)

Tuyển bobsleigh Jamaica, đội tuyển vốn nổi tiếng với lịch sử độc đáo tại Olympic Mùa đông cũng sẵn sàng chào đón Hamilton nếu anh muốn thử sức với môn thể thao này sau khi rời F1.

Điều này diễn ra khi tay đua F1, người có ông bà nội đến từ đảo Grenada thuộc vùng Caribe, thường xuyên nói về việc bộ phim Cool Runnings - nội dung về đội tuyển trượt băng nghệ thuật (bobsled) đầu tiên của Jamaica tại Thế vận hội mùa đông 1988, đã ảnh hưởng đến anh như thế nào khi lớn lên. 

Đây cũng là nguồn truyền cảm hứng cho anh để bước chân vào một môn thể thao vốn chủ yếu là người da trắng.

Lewis Hamilton nghỉ đua F1, tuyển Jamaica mở cơ hội dự Olympic Mùa đông - Ảnh 2.

Tuyển bobsleigh Jamaica (Ảnh: FB tuyển bobsleigh Jamaica)

Gần nhất, Hamilton đã nhắc lại sự quan tâm của mình đến môn bobsleigh trong một video của đội Ferrari.

"Nếu tôi được chọn tham gia một môn thể thao tại Thế vận hội mùa đông, đó sẽ là bobsleigh. Tôi luôn muốn được chơi môn xe trượt băng lòng máng. Không có đội nào đến từ Grenada, nên có lẽ tôi sẽ chọn người bạn thân nhất của mình là Jan, rồi rủ thêm một vài người khác đến từ Grenada để lập một đội trượt tuyết" - Hamilton chia sẻ.

Dù vậy, Hamilton hiện vẫn ưu tiên Ferrari khi hợp đồng còn hiệu lực đến hết 2026 và mục tiêu lớn nhất vẫn là danh hiệu F1 thứ tám. Olympic mùa đông có thể là câu chuyện tương lai khi kỳ tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2030.

Tin liên quan

Lewis Hamilton chuyển sang Ferrari từ mùa giải F1 năm 2025

Lewis Hamilton chuyển sang Ferrari từ mùa giải F1 năm 2025

(NLĐO) - Lewis Hamilton sẽ chuyển đến thi đấu cho Ferrari sau khi dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp thi đấu cho Mercedes.

Lewandowski vượt qua Hamilton và Nadal

Hiệp hội Báo chí Thể thao quốc tế (AIPS) đã vinh danh tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski và nữ tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka là nam và nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2020. Đây là lần đầu tiên Lewandowski và Osaka giành được giải thưởng danh giá được tổ chức hằng năm này.

Monaco Grand Prix: Hamilton hào hứng thấy lại dàn chào chân dài

(NLĐO) – Tay đua vô địch thể thức 1 Lewis Hamilton cho biết rất hào hứng khi trở lại mô hình Grid Girls ở F1 Monaco GP mùa này. Những bóng hồng nữ xinh đẹp trên đường đua luôn gây chú ý dư luận

Olympic mùa đông F1 Hamilton
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo