Lịch chi trả lương hưu tháng 4-2026 tại TPHCM

BHXH TPHCM chiều 30-3 đã thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4-2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với hình thức chi trả qua tài khoản, BHXH TPHCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Cụ thể lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4-2026, BHXH thành phố chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 1-4.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, hệ thống Bưu điện TPHCM tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10-4 và tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25-4.

Thời gian chi trả thực hiện trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Hiện nay, BHXH TPHCM đang kết hợp với Bưu điện, Ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Tính hết tháng 3-2026, BHXH thành phố đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 354.321 người hưởng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là 338.487 người (đạt tỉ lệ 95,53%) và 15.834 người hưởng nhận bằng tiền mặt