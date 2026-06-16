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World Cup 2026

Soi tỉ số trận Pháp - Senegal: Gà trống quyết trả mối hận xưa

Trung Dũng

(NLĐO) - Gà trống Pháp chào đón Senegal (2 giờ ngày 17-6, giờ Việt Nam) với mục tiêu 3 điểm, nhằm sớm chiếm ngôi đầu bảng I, hướng đến vòng knock-out.

Soi tỉ số trận Pháp - Senegal: Gà trống quyết trả mối hận xưa - Ảnh 1.

Kylian Mbappe (Pháp) và Sadio Mane (Senegal)

Pháp đang ở đỉnh cao phong độ

Pháp đến giải với tư cách ứng viên vô địch, được tôi luyện bởi 2 lần liên tiếp vào chung kết World Cup và một đội hình gồm nhiều tài năng đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, Senegal mang trong mình tham vọng của một đội bóng biết cách cạnh tranh ở cấp độ cao và có lịch sử đối đầu tốt hơn trước người Pháp.

Cả Pháp và Senegal đều bắt đầu chiến dịch bảng I với hy vọng ba điểm giành được ở sân MetLife có thể quyết định ngôi thứ trong bảng, nơi cũng có sự góp mặt của chú ngựa ô Na Uy và đối thủ yếu Iraq. Một chiến thắng của Pháp sẽ giúp họ chiếm ưu thế lớn trong hành trình vòng bảng; ngược lại, chiến thắng của Senegal sẽ lặp lại kết quả gây sốc như họ từng nhấn chìm Pháp tại World Cup năm 2002.

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Pháp đang ở đỉnh cao phong độ và điều đó thể hiện qua chiều sâu, chất lượng của đội hình cũng như thành tích 6 trận vòng loại với 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 trận đấu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo là trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng khi Senegal có năng lực tấn công không tệ với bộ đôi Sadio Mane và Nicolas Jackson.

Tuyển Pháp bước vào giải đấu này với tư cách là một trong số ít đội có khả năng vô địch, mang theo kinh nghiệm vào chung kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp năm 2018 và 2022.

Didier Deschamps đã xây dựng một đội hình kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với thế hệ trẻ hơn, và trận đấu mở màn vòng bảng với Senegal là một bài kiểm tra sớm xem liệu Pháp có thể khẳng định vị thế của mình một cách nhanh chóng hay không.

Senegal không phải là đối thủ dễ chơi

Senegal không phải là đối thủ dễ chơi ở cấp độ này. Họ đã vượt qua vòng bảng CAF với thành tích bất bại, thắng 5 trong 6 trận và chỉ để thủng lưới 2 bàn trong suốt chiến dịch. Với Kalidou Koulibaly chỉ huy hàng phòng ngự và Sadio Mane vẫn là mũi tấn công nguy hiểm nhất, họ có lối chơi bài bản, có khả năng phòng ngự sâu và phản công nhanh.

Ván bài chiến thuật ở đây có thể sẽ phụ thuộc vào cách Pháp kiểm soát bóng ở khu vực cuối sân và liệu Senegal có thể duy trì kỷ luật phòng ngự đã giúp họ khó bị ghi bàn trong vòng loại hay không. Pháp có đủ hỏa lực để giành chiến thắng thuyết phục, nhưng Senegal đã chứng tỏ trong các giải đấu rằng họ không dễ bị đánh bại.

Phong độ tuyển Pháp

Pháp - Bắc Ireland 3-1 (Giao hữu)

Pháp - Bờ Biển Ngà 1-2 (Giao hữu)

Colombia - Pháp 1-3 (Giao hữu)

Brazil – Pháp 1-2 (Giao hữu)

Azerbaijan - Pháp 1-3 (vòng loại World Cup)

Đội tuyển Pháp đã thể hiện rất ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu, với chiến thắng trước Brazil và Colombia vào tháng 3-2026 là bằng chứng rõ ràng nhất về chất lượng của họ trước các đối thủ mạnh.

Trận giao hữu thua Bờ Biển Ngà vào ngày 4-6 là lời nhắc nhở rằng không đội nào là bất khả chiến bại, nhưng chiến dịch vòng loại của họ, với 16 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn trong 6 trận đấu, cho thấy sự ổn định đáng kể của họ.

Phong độ Senegal

Senegal - Ả Rập Saudi 0-0 (Giao hữu)

Mỹ - Senegal 3-2 (Giao hữu)

Senegal - Gambia 3-1 (Giao hữu)

Senegal - Peru 2-0 (Giao hữu)

Morocco - Senegal 3-0 (Cúp bóng đá châu Phi)

Phong độ gần đây của Senegal khó có thể đánh giá một cách chắc chắn. Thua Mỹ 2-3 trong trận giao hữu cuối cùng trước giải đấu đã làm dấy lên nhiều câu hỏi, và trận hòa không bàn thắng với Saudi Arabia cũng không giúp khôi phục lại sự lạc quan.

Tuy nhiên, thành tích vòng loại của họ rất xuất sắc: 5 thắng, 1 hòa, 0 thua, ghi được 16 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn, điều này cho thấy kết quả các trận giao hữu có thể không phản ánh hết khả năng của họ.

Lịch sử đối đầu

Pháp và Senegal chỉ gặp nhau 2 lần trong lịch sử, và cả hai kết quả đều nghiêng về phía Senegal. Cuộc gặp gỡ đáng chú ý nhất diễn ra tại World Cup 2002, nơi Senegal đánh bại Pháp 1-0 trong trận mở màn giải đấu vào ngày 31-5-2002. Kết quả đó được xem là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup, khi Pháp, đương kim vô địch lúc bấy giờ, không ghi được bàn thắng nào ở vòng bảng và bị loại.

Cuộc gặp gỡ trước đó diễn ra vào ngày 18-4-1963 tại Đại hội Thể thao Hữu nghị Châu Phi, với chiến thắng 2-0 của Senegal trên sân nhà. Mặc dù trận đấu đó không mang nhiều tính cạnh tranh, nhưng thành tích đối đầu là một điểm nhấn thống kê đáng chú ý trước trận mở màn bảng I này.

Tương quan lực lượng

Pháp có một đội hình nhìn chung mạnh mẽ và ổn định trước giải đấu. Didier Deschamps từ lâu đã ưa chuộng một đội hình nòng cốt ổn định, và sự hiện diện của Kylian Mbappe, Mike Maignan, William Saliba, Ibrahima Konate và Aurelien Tchouameni mang lại một đội hình xuất phát đáng tin cậy ở mọi vị trí trên sân.

Eduardo Camavinga mang lại sự linh hoạt ở tuyến giữa và vị trí hậu vệ trái, trong khi sự góp mặt của N'Golo Kante bổ sung kinh nghiệm và khả năng phòng ngự ở khu vực trung tuyến.

Senegal có một số điểm cần lưu ý trong đội hình sau xáo trộn ngoài sân cỏ sau sự cố trong trận chung kết AFCON 2025 và án phạt cấm thi đấu của CAF dành cho HLV trưởng. Hiện tại, đội bóng do J. Koto dẫn dắt.

Sadio Mane đang có thể trạng tốt và dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng, trong khi Koulibaly tiếp tục dẫn dắt hàng phòng ngự dù đã 34 tuổi. Tuổi tác của một số cầu thủ chủ chốt, bao gồm Idrissa Gueye (36 tuổi) và Edouard Mendy (34 tuổi), đặt ra câu hỏi về thể lực trong một lịch trình thi đấu khắc nghiệt.

Nicolas Jackson chơi không mấy nổi bật ở Chelsea nhưng việc chuyển đến Bayern Munich cũng thể hiện sự nâng cấp về chất lượng cho một cầu thủ có thể đóng vai trò trung tâm trong hàng công của Senegal cùng với Sadio Mane và Iliman Ndiaye.

Đội hình dự kiến

Pháp (4-3-3): Maignan; Gusto, Saliba, Konate, T. Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Mbappe (đội trưởng), Thuram, Dembele.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly (đội trưởng), Niakhate, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, L. Camara; I. Sarr, Jackson, Mane.

Chìa khóa chiến thuật

Cuộc đối đầu quyết định nhất nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa Kylian Mbappe và hàng phòng ngự của Senegal do Kalidou Koulibaly dẫn đầu. Mbappe, với 56 bàn thắng quốc tế sau 98 lần khoác áo đội tuyển, thường xuyên hoạt động ở các khoảng trống và phía sau hàng phòng ngự, chính xác là những khoảng trống mà sơ đồ 4-3-3 chặt chẽ của Senegal được thiết kế để bịt kín. Koulibaly, với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đã từng đối đầu với những tiền đạo hàng đầu ở đẳng cấp này trước đây.

Nhưng ở tuổi 34, tốc độ hồi phục của anh ấy là một yếu tố cần cân nhắc khi đối đầu với một tiền đạo có tốc độ như Mbappe. Nếu Pháp có thể cô lập Mbappe trong các tình huống một chọi một bên cánh trái hoặc trung lộ, cấu trúc phòng ngự của Senegal sẽ phải chịu áp lực liên tục ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả Pháp thắng 3-1, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton ủng hộ Senegal cầm hòa 3-3.

Cây bút Ben Knapton của Sports Mole dự đoán Pháp sẽ thắng Senegal 3-1; chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports tỏ ra thận trọng hơn khi chỉ đoán Senegal cầm hòa Pháp trong 45 phút đầu. Còn Garrett Kerman của Yahoo Sports đoán chiến thắng cách biệt 2-0 cho tuyển Pháp sau khi quá quyết trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Pháp - Senegal 2-0

World Cup 2026

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

17/6 02:00

France vs Senegal

2.10

0 : 1 1/4

1.775

1.975

2 1/2

1.875

17/6 02:00

France vs Senegal

1.80

0 : 1

2.05

1.975

2 1/2

1.875

17/6 02:00

France vs Senegal

1.775

0 : 1

2.10

1.975

2 1/2

1.90

17/6 02:00

France vs Senegal

2.075

0 : 1 1/4

1.80

1.95

2 1/2

1.925

17/6 02:00

France vs Senegal

1.85

0 : 1

2.05

1.875

2 1/2

2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu rất khó chơi khi Pháp chấp Senegal đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 77. Một tỉ lệ có vẻ "ảo" khi nó rất gần với mức Pháp chấp 1 trái, "lún". Quả nhiên, vài ngày sau đó, tỉ lệ đã chuyển thành Pháp chỉ chấp 1 trái, ăn 80, rồi giá rớt thành Pháp ăn 77, thua đủ. Nhưng đến hôm qua, tỉ lệ đã trở lại thành Pháp chấp 1 trái 1 trái rưỡi, thua 8. Trưa nay, thị trường lại biến động nên Pháp chỉ còn chấp 1 trái, ăn 85.

Trong xu thế những đội cửa trên chơi với nhiều toan tính (Brazil hòa Morocco, Bỉ hòa Ai Cập, Thụy Sĩ hòa Qatar, Tây Ban Nha hòa Cape Verde) nhiều người thiên về cửa dưới. Nhưng nếu tuyển Đức (đối thủ tiềm năng của Pháp ở vòng 1/8) không có ý định nhảy nhánh thì Pháp sẽ giữ nguyên hành trình của mình với niềm tin Tây Ban Nha sẽ tự nhảy nhánh. Chọn trên an toàn hơn, vì Pháp sẽ quyết thắng trận này.

Soi tỉ số trận Pháp - Senegal: Gà trống quyết trả mối hận xưa - Ảnh 2.
Soi tỉ số trận Pháp - Senegal: Gà trống quyết trả mối hận xưa - Ảnh 3.


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