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World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Na Uy đấu Pháp, Uruguay quyết chiến Tây Ban Nha

Quốc An; Đồ Họa: Quốc An

(NLĐO) - Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, 27-6, tiếp tục sôi động với 6 trận đấu thuộc 3 bảng I, H và G.

Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 hôm nay (27-6), lúc 2 giờ, bảng I chứng kiến hai cặp đấu Senegal - Iraq và Na Uy - Pháp.

Trong đó, Pháp cùng Na Uy đã sớm giành vé vào vòng knock-out nhưng vẫn cạnh tranh ngôi đầu. Ở trận còn lại, Senegal và Iraq buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Na Uy gặp Pháp, Uruguay đấu Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Đến 7 giờ, bảng H khép lại bằng các trận Uruguay - Tây Ban Nha và Cape Verde - Saudi Arabia. Cục diện bảng đấu vẫn rất khó lường khi khoảng cách giữa các đội không lớn, trong đó Cape Verde vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ nếu giành kết quả thuận lợi.

Lúc 10 giờ, bảng G hạ màn với hai trận Ai Cập - Iran và New Zealand - Bỉ. Bỉ được đánh giá cao hơn nhưng sẽ đối mặt thử thách từ New Zealand giàu kỷ luật, trong khi Ai Cập và Iran quyết tâm giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Na Uy gặp Pháp, Uruguay đấu Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng các đội xếp 3 có thành tích tốt nhất tính đến trước 0 giờ 27-6

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Na Uy gặp Pháp, Uruguay đấu Tây Ban Nha - Ảnh 3.

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