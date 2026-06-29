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World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 30-6: Brazil đấu Nhật Bản

Quốc An - Đồ Hoạ: Quốc An

(NLĐO) - Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 30-6 đáng chú ý khi Brazil, Nhật Bản, Đức và Hà Lan sẽ ra sân ở vòng 1/16.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (30-6), tâm điểm của vòng 1/16 sẽ là màn so tài giữa Brazil và Nhật Bản lúc 0 giờ sáng.

Dù vẫn bị đánh giá thấp hơn Brazil về thực lực, Nhật Bản đã cho thấy họ đủ khả năng tạo bất ngờ. Trong lần gặp gần nhất vào cuối năm ngoái, đại diện châu Á ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Kết quả đó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho "Samurai xanh", đồng thời là lời cảnh báo để Selecao phải nhập cuộc với sự tập trung cao nhất nếu không muốn lặp lại sai lầm.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (30-6): Brazil đấu Nhật Bản - Ảnh 1.

Đến 3 giờ 30 cùng ngày, Đức sẽ chạm trán Paraguay. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10, SCTV, FPT Play và TV360. "Cỗ xe tăng" được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Paraguay luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực và tinh thần chiến đấu, hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho đại diện châu Âu.

Khép lại ngày thi đấu là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hà Lan và Morocco lúc 8 giờ. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9, SCTV, FPT Play và TV360. Sau hành trình ấn tượng từ vòng bảng, Morocco được xem là đối thủ cân tài cân sức với Hà Lan, hứa hẹn tạo nên một trong những màn so tài hấp dẫn nhất ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (30-6): Brazil đấu Nhật Bản - Ảnh 2.

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