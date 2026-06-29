Kiểm tra bản lĩnh "cỗ xe tăng" Đức

"Cú tát" cần thiết cho tuyển Đức

Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với không ít bất ngờ. Khi guồng quay khốc liệt của giai đoạn knock-out với 32 đội chính thức khởi động, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann có khởi đầu như mơ tại bảng E với chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao và màn lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Thế nhưng, thất bại 1-2 trước Ecuador ở lượt trận cuối đã phơi bày hàng loạt "tử huyệt" của tuyển Đức. Hàng thủ đầy sơ hở cùng sự thiếu tập trung của các tiền vệ trung tâm đã khiến "xe tăng" Đức phải trả giá.

Dù lọt vào vòng 1/16 với ngôi nhất bảng E, tuyển Đức vẫn khiến người hâm mộ thiếu an tâm vì cách vận hành đấu pháp chiến thuật còn khá nhiều vấn đề. Thất bại trước Ecuador có thể xem là một "cú tát" cần thiết vào lòng tự tôn của dàn sao "Die Mannschaft", giúp họ tỉnh ngộ trước khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Tuyển Đức sẽ phải cân bằng công - thủ trước mọi thử thách từ vòng knock-out. (Ảnh: DFB)

Trung vệ Nico Schlotterbeck đã phải chia tay giải đấu vì chấn thương mắt cá. Điều này đồng nghĩa việc "lão tướng" Antonio Rudiger và Jonathan Tah sẽ phải gánh vác trọng trách lá chắn thép cuối cùng trước khung thành của thủ môn Manuel Neuer.

Trên hàng công, người hâm mộ kỳ vọng Jamal Musiala và Florian Wirtz sẽ lấy lại cảm hứng sáng tạo để "tiếp đạn" cho Kai Havertz hay trung phong đang có duyên ghi bàn Deniz Undav.

Paraguay: Thực dụng, hiệu quả

Paraguay tiến vào vòng 32 đội với tư cách là một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Lối chơi của đội bóng Nam Mỹ dưới quyền HLV Gustavo Alfaro không hào nhoáng, thậm chí bị chê là xù xì, thực dụng, song lại cực kỳ hiệu quả.

Trận hòa không bàn thắng trước Úc và chiến thắng với tỉ số sít sao trước Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh sự kiên cường của hệ thống phòng ngự mang dấu ấn đặc trưng Nam Mỹ. Paraguay sẵn sàng chơi lùi sâu, đá áp sát và không ngần ngại va chạm để phá lối chơi của đối phương.

Tổn thất lớn nhất của Paraguay ở trận sắp tới là sự vắng mặt của tiền vệ Diego Gomez do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Tuy nhiên, họ có thể yên tâm phần nào khi đón chào sự trở lại của ngôi sao chạy cánh Miguel Almirón sau án phạt "treo giò". Tốc độ, sự tinh quái và khả năng tạo đột biến của Almirón là vũ khí nguy hiểm nhất mà Paraguay dùng để khoét vào 2 hành lang cánh của tuyển Đức - vốn dâng cao và thường lộ khoảng trống.

Mọi "kịch bản" đều có thể xảy ra

Nhiều người hẳn chưa quên trận đấu tại vòng 16 đội ở World Cup 2002, nơi cú vô-lê muộn màng của Oliver Neuville đã tiễn Paraguay về nước và đưa Đức thẳng tiến vào tứ kết. Trận giao hữu gần nhất giữa 2 đội cũng đã kết thúc với tỉ số hòa 3-3. Giờ đây, sau hơn 2 thập kỷ, duyên nợ lại đưa họ gặp nhau ở một vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.

So với Paraguay, giới chuyên môn quốc tế đánh giá Đức cao hơn. "Cỗ xe tăng" sở hữu chất lượng đội hình vượt trội ở mọi tuyến và có lợi thế về mặt di chuyển, nghỉ ngơi. Paraguay chưa từng đối đầu một đại diện châu Âu nào có sức tấn công bão táp như Đức trong suốt 5 năm qua.

Khi World Cup bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, mọi "kịch bản" điên rồ nhất đều có thể xảy ra. Nếu HLV Nagelsmann không thể giúp các học trò giải mã được khối "bê-tông" phòng ngự lì lợm của đồng nghiệp Alfaro, người Đức hoàn toàn có thể phải nếm trái đắng từ những tình huống phản công chớp nhoáng hoặc những quả đá phạt cố định của các chiến binh "La Albirroja".