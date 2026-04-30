Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM vừa có thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của các Tổ đại biểu Quốc hội: số 2, số 3, số 5, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 13 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 2: Ngày 7-5 lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Uyên, kết nối trực tiếp với trực tuyến; tiếp xúc cử tri các phường/xã: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Ngày 7-5 lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Bến Cát.

Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Tổ Đại biểu Quốc hội số 3: Ngày 7-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Khánh; tiếp xúc cử tri các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ an, Tam Bình, Hiệp Bình.

Ngày 7-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Dĩ An.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 5: Ngày 4-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Hồ Tràm; tiếp xúc cử tri các phường,xã: Tam Long, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải và Đặc khu Côn Đảo.

Ngày 4-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND xã Đất Đỏ.

Ngày 5-5, lúc 14 giờ, tại UBND Đặc khu Côn Đảo.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 7: Ngày 8-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Cần Giờ; tiếp xúc cử tri các phường/xã: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Ngày 8-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Mỹ.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 8: Ngày 5-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Phú; tiếp xúc cử tri các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Ngày 5-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Bình Thới.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 9: Ngày 8-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Gò Vấp; tiếp xúc cử tri các phường: Tây Mỹ Thạnh, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

Ngày 8-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 10: Ngày 29-4. lúc 8 giờ. tại trụ sở UBND phường Bình Tân; tiếp xúc cử tri các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Ngày 29-4. lúc 14 giờ. tại trụ sở UBND phường Thới An.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 11: Ngày 13-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Long Bình; tiếp xúc cử tri các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Ngày 13-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Thủ Đức.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 13: Ngày 11-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Tân Nhựt; tiếp xúc cử tri các phường/xã: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Ngày 11-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Chánh Hưng.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội lo ngại khi thiết chế văn hóa ở cơ sở bị thu hẹp

Danh sách 34 Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) lo ngại những khó khăn trong bố trí cơ sở vật chất, tài chính, nhân sự cho việc phát triển văn hóa cơ sở.

Danh sách 34 Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của UBTVQH về việc phê chuẩn Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

(NLĐO) - Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TPHCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo