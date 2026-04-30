Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM vừa có thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của các Tổ đại biểu Quốc hội: số 2, số 3, số 5, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 13 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 2: Ngày 7-5 lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Uyên, kết nối trực tiếp với trực tuyến; tiếp xúc cử tri các phường/xã: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Ngày 7-5 lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Bến Cát.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Tổ Đại biểu Quốc hội số 3: Ngày 7-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Khánh; tiếp xúc cử tri các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ an, Tam Bình, Hiệp Bình.

Ngày 7-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Dĩ An.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 5: Ngày 4-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Hồ Tràm; tiếp xúc cử tri các phường,xã: Tam Long, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải và Đặc khu Côn Đảo.

Ngày 4-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND xã Đất Đỏ.

Ngày 5-5, lúc 14 giờ, tại UBND Đặc khu Côn Đảo.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 7: Ngày 8-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Cần Giờ; tiếp xúc cử tri các phường/xã: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Ngày 8-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Mỹ.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 8: Ngày 5-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Tân Phú; tiếp xúc cử tri các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Ngày 5-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Bình Thới.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 9: Ngày 8-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Gò Vấp; tiếp xúc cử tri các phường: Tây Mỹ Thạnh, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

Ngày 8-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 10: Ngày 29-4. lúc 8 giờ. tại trụ sở UBND phường Bình Tân; tiếp xúc cử tri các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Ngày 29-4. lúc 14 giờ. tại trụ sở UBND phường Thới An.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 11: Ngày 13-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND phường Long Bình; tiếp xúc cử tri các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Ngày 13-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Thủ Đức.

Tổ Đại biểu Quốc hội số 13: Ngày 11-5, lúc 8 giờ, tại trụ sở UBND xã Tân Nhựt; tiếp xúc cử tri các phường/xã: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Ngày 11-5, lúc 14 giờ, tại trụ sở UBND phường Chánh Hưng.