Liên Bỉnh Phát liên tục thu hút chú ý

Đó là phim: "Bẫy tiền" và "Quán Kỳ Nam".

Phim "Bẫy tiền" do Oscar Dương đạo diễn, khai thác đề tài về vấn nạn lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao. Đây cũng là phim Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng ngàn người trở thành nạn nhân mỗi năm. Liên Bỉnh Phát vào vai Đăng Thực, nạn nhân của vấn nạn lừa đảo này. Phim ra rạp từ 21-11.

Liên Bỉnh Phát với tạo hình trong phim “Quán Kỳ Nam”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Tác phẩm "Quán Kỳ Nam" do Leon Lê đạo diễn, Liên Bỉnh Phát vào vai Khang, một dịch giả trẻ. Khang đến Sài Gòn để nhận công việc mới, nơi anh gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ diễn), một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá.

Dù ban đầu còn e dè nhưng tình bạn của họ dần nảy nở và phát triển thành một mối liên kết vượt qua tuổi tác, nỗi đau và hoàn cảnh. Sự xuất hiện của Khang dần làm xáo trộn cuộc sống vốn tĩnh lặng của Kỳ Nam, khiến hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi. Những bí mật dần được bóc tách, những nhân vật mới dần xuất hiện, kéo theo những câu chuyện đầy tính thời cuộc. Phim ra rạp từ 28-11.

Gần đây, Liên Bỉnh Phát thành tâm điểm chú ý của công chúng khi được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc) nhờ vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim "Hóa ngoại chi y" (tựa Việt: "Bác sĩ tha hương").