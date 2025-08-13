HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm

Đào Tùng (theo volleyballworld)

(NLĐO) – Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sáng 13-8 đã có thông cáo báo chí xoay quanh sự cố tuyển U21 nữ Việt Nam bị FIVB xử phạt nặng ở giải thế giới.

Khẳng định tuyển U21 nữ Việt Nam không sai phạm đồng thời đã tuân thủ mọi quy định thi đấu tại Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã ra thông cáo báo chí nói rõ về sự việc.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm- Ảnh 1.

U21 nữ Việt Nam đang thi đấu thăng hoa ở giải thế giới thì xảy ra vụ việc

Trong thông cáo báo chí sáng 13-8, VFV nhấn mạnh: "VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu. 

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12-8.

Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây. Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. 

VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam".

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm- Ảnh 3.

Đặng Thị Hồng (12) và Nguyễn Phương Quỳnh (21) là hai cầu thủ liên quan sự cố ở giải

Sự cố xảy ra tại Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành trình thi đấu của đội tuyển U21 nữ Việt Nam, đồng thời làm tổn hại uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đêm 12-8, trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đăng tải thông báo chính thức về án phạt dành cho tuyển U21 nữ Việt Nam do sử dụng cầu thủ không hợp lệ tại Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm- Ảnh 4.

Quyết định xử phạt trên trang chủ FIVB được nhiều trang thể thao quốc tế đăng tải lại

Sau khi tiến hành điều tra, FIVB xác định VĐV nói trên không đáp ứng điều kiện thi đấu được quy định tại Điều 12.2 của Quy định về Kỷ luật FIVB 2023, do đó, Tiểu ban Kỷ luật FIVB đã căn cứ vào quy định kỷ luật để ban hành phán quyết: 

Xử thua 0-3 các trận đấu của đội tuyển U21 nữ Việt Nam có sự tham gia của VĐV này và VĐV kể trên sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khiếu nại án phạt của FIBV, khẳng định U21 nữ Việt Nam không sai phạm- Ảnh 5.

Tuyển U21 nữ Việt Nam lo lắng cho số phận của chính mình

FIVB cũng sẽ căn cứ theo điều 14.4 của Quy định kỷ luật để chuyển hồ sơ vụ việc lên Ủy ban Kỷ luật FIVB, tiếp tục đánh giá về các án phạt có thể vượt ra ngoài phạm vi của giải đấu. Ở giai đoạn này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ sẽ phải giải trình sự việc bằng văn bản.

