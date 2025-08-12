Trận đấu cuối cùng vòng bảng trưa 12-8 thực chất chỉ còn tính thủ tục với tuyển U21 Việt Nam, bởi đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh đã sớm giành vị trí nhì bảng A, bất kể kết quả cuộc đối đầu với Puerto Rico. Đội bóng đến từ khu vực CONCACAF chỉ có thể tranh chấp vị trí thứ ba với Serbia, kèm theo đó là quyền được chọn lựa đối thủ phù hợp ở giai đoạn đấu chéo.

U21 Việt Nam sớm vượt lên với chiến thắng cách biệt ván 1

U21 Việt Nam dưỡng chân trụ cột

Với những toan tính chiến thuật, HLV Nguyễn Trọng Linh chủ động cất một số trụ cột như Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Bích Huệ để dưỡng sức cho vòng knock-out. Dù vậy, U21 Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng áp đảo 25-17 ở ván đầu tiên.

Ở ván hai, các cô gái Việt Nam thi đấu chùng xuống và để đối thủ dẫn trước 21-16. Ở thời khắc khó khăn nhất, toàn đội đã bùng nổ, ghi liên tiếp 10 điểm hết sức ấn tượng để hoàn tất màn ngược dòng, thắng lại 25-21.

Phụ công Lê Như Anh đóng góp tới 4 điểm quan trọng, bao gồm cả điểm kết thúc ván bằng cú đập búa bổ, khép lại màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Dẫn trước hai ván, U21 Việt Nam tiến sát chiến thắng

Thế trận giằng co được duy trì ở ván ba, kéo dài từ đầu đến cuối. Những lỗi liên tiếp ở khâu chuyền một ở thời điểm quyết định khiến U21 Việt Nam thất thế, để đối thủ vượt lên và thắng sít sao 25-23.

U21 Puerto Rico gỡ được một ván

U21 Việt Nam chiếm ngôi nhì bảng

Lên tinh thần, Puerto Rico thi đấu đầy hưng phấn, tạo ra cuộc rượt đuổi điểm số vô cùng kịch tính ở ván đấu thứ tư. Lần này, các tuyển thủ U21 Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, không cho đối thủ cơ hội bắt kịp và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

... nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-3 chung cuộc

Thắng U21 Puerto Rico với tỉ số 3-1 (25-17, 25-21, 23-25, 25-22), tuyển U21 Việt Nam khép lại hành trình vòng bảng Giải Vô địch bóng chuyền U21 nữ thế giới với kết quả ngoài mong đợi: Thắng 4 và thua 1.

U21 Việt Nam tạo ấn tượng mạnh ở lần đầu tham dự giải thế giới

Tùy theo kết quả các trận đấu vòng bảng còn lại, tuyển U21 Việt Nam sẽ gặp U21 CH Czech hoặc U21 Thổ Nhĩ Kỳ ở giai đoạn đấu chéo, tranh vé vào tứ kết. Giai đoạn hai của giải sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 13-8, tại Surabaya, Indonesia.