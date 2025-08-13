Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận

Đêm 12-8, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) phát đi thông báo chính thức về việc đội tuyển U21 nữ Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.



Trang chủ FIVB đăng tải thông báo về vụ việc của tuyển U21 nữ Việt Nam

U21 nữ Việt Nam có VĐV không đủ điều kiện thi đấu

Thông báo nêu rõ: "Sau khi có những thông tin cho rằng đội tuyển U21 nữ Việt Nam đã sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện để tranh tài tại giải đấu đang diễn ra ở Surabaya, Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra kết luận rằng cầu thủ kể trên không đủ điều kiện thi đấu theo điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB 2023.

Do đó, căn cứ vào điều 13.5.2 của Quy định Giải đấu và điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, Tiểu ban của Ủy ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết: Các trận đấu của đội tuyển U21 nữ Việt Nam có sự góp mặt của cầu thủ này sẽ bị xử thua 0-3 (gặp Indonesia, Serbia, Canada, Argentina - TG) và cầu thủ vi phạm bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Tuyển U21 Việt Nam lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới

Theo điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xét đến các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban của Ủy ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật FIVB để tiếp tục đánh giá về các án phạt có thể áp dụng vượt ra ngoài phạm vi của giải đấu. Ở giai đoạn này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ liên quan sẽ được mời gửi ý kiến bằng văn bản.

FIVB sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vụ việc trong khi quy trình này vẫn đang diễn ra".

Đã tìm ra VĐV U21 nữ Việt Nam liên quan?

Như vậy, cả bốn trận gặp Indonesia (thắng 3-0), Serbia (thắng 3-1), Canada (thắng 3-0) và Argentina (thua 1-3), tuyển U21 Việt Nam đều bị xử thua 0-3. Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 được giữ nguyên kết quả vì VĐV kể trên vắng mặt.

Đội trưởng Đặng Thị Hồng (12) là trụ cột vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico

Như vậy, Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng ở giai đoạn vòng bảng, tức có 3 điểm. Thay vì xếp nhì bảng A với 12 điểm và có vé dự đấu chéo tranh tứ kết, tuyển U21 nữ Việt Nam với vỏn vẹn 3 điểm sẽ xếp cuối bảng và sẽ chỉ được dự trận đấu tranh hạng 17-24.

Việc một đội tuyển thể thao quốc gia Việt Nam bị hủy kết quả khi tham dự một giải đấu quốc tế là vấn đề hết sức nghiêm trọng, nhất là khi có thể liên quan đến gian lận giới tính hoặc tuổi tác. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam.