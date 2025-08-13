Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận

Đào Tùng (theo volleyballworld)

(NLĐO) – Tuyển U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả 4/5 trận đã đấu, bị đánh rớt xuống vị trí cuối bảng A Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới.

Đêm 12-8, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) phát đi thông báo chính thức về việc đội tuyển U21 nữ Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận - Ảnh 1.

Trang chủ FIVB đăng tải thông báo về vụ việc của tuyển U21 nữ Việt Nam

U21 nữ Việt Nam có VĐV không đủ điều kiện thi đấu

Thông báo nêu rõ: "Sau khi có những thông tin cho rằng đội tuyển U21 nữ Việt Nam đã sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện để tranh tài tại giải đấu đang diễn ra ở Surabaya, Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra kết luận rằng cầu thủ kể trên không đủ điều kiện thi đấu theo điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB 2023.

Do đó, căn cứ vào điều 13.5.2 của Quy định Giải đấu và điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, Tiểu ban của Ủy ban Kỷ luật FIVB đã ra phán quyết: Các trận đấu của đội tuyển U21 nữ Việt Nam có sự góp mặt của cầu thủ này sẽ bị xử thua 0-3 (gặp Indonesia, Serbia, Canada, Argentina - TG) và cầu thủ vi phạm bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận - Ảnh 2.

Tuyển U21 Việt Nam lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới

Theo điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xét đến các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban của Ủy ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật FIVB để tiếp tục đánh giá về các án phạt có thể áp dụng vượt ra ngoài phạm vi của giải đấu. Ở giai đoạn này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và cầu thủ liên quan sẽ được mời gửi ý kiến bằng văn bản.

FIVB sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vụ việc trong khi quy trình này vẫn đang diễn ra".

Đã tìm ra VĐV U21 nữ Việt Nam liên quan?

Như vậy, cả bốn trận gặp Indonesia (thắng 3-0), Serbia (thắng 3-1), Canada (thắng 3-0) và Argentina (thua 1-3), tuyển U21 Việt Nam đều bị xử thua 0-3. Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 được giữ nguyên kết quả vì VĐV kể trên vắng mặt.

Sốc: Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị hủy kết quả thi đấu giải thế giới, xử thua 4/5 trận - Ảnh 3.

Đội trưởng Đặng Thị Hồng (12) là trụ cột vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico

Như vậy, Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng ở giai đoạn vòng bảng, tức có 3 điểm. Thay vì xếp nhì bảng A với 12 điểm và có vé dự đấu chéo tranh tứ kết, tuyển U21 nữ Việt Nam với vỏn vẹn 3 điểm sẽ xếp cuối bảng và sẽ chỉ được dự trận đấu tranh hạng 17-24.

Việc một đội tuyển thể thao quốc gia Việt Nam bị hủy kết quả khi tham dự một giải đấu quốc tế là vấn đề hết sức nghiêm trọng, nhất là khi có thể liên quan đến gian lận giới tính hoặc tuổi tác. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam.

Tin liên quan

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới

(NLĐO) – Giành hai chiến thắng mở màn trong mơ, tuyển U21 Việt Nam tiếp tục đánh bại U21 Canada, tiến sát suất vé tứ kết Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Địa chấn Surabaya: Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam hạ đội hạng 8 thế giới

(NLĐO) – Một ngày sau chiến thắng mở màn trước chủ nhà Indonesia, tuyển U21 Việt Nam gây chấn động Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 khi quật ngã U21 Serbia

Tuyển U21 Việt Nam đại thắng Puerto Rico, giành ngôi nhì bảng Giải thế giới

(NLĐO) - Một ngày sau khi thất thủ 1-3 trước đối thủ mạnh nhất bảng A Argentina, tuyển U21 Việt Nam đánh bại Puerto Rico cũng sau 4 ván, lọt tiếp vào vòng hai.

Giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam tuyển U21 nữ Việt Nam Liên đoàn Bóng chuyền thế giới hủy kết quả 4/5 trận Xếp chót bảng U21 nữ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo