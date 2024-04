Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1-2024 (HIFF 2024): Điểm tựa cho nhà làm phim trẻ

Đạo diễn Hàn Quốc Kim Jee-woon, một tài năng được biết đến qua các tác phẩm: "A Tale of Two Sisters" (Câu chuyện hai chị em), "The Good, the Bad, the Weird" (Thiện, ác, quái)… nhấn mạnh TP HCM có nhiều nhà làm phim trẻ nhiều năng lượng.



Nhiều kỳ vọng

"Nếu họ có những kịch bản hay, câu chuyện hay, chúng tôi sẵn sàng hợp tác để cùng tạo ra tác phẩm tốt. Tôi mong muốn nhận được những kinh nghiệm, sự mới mẻ từ các nhà làm phim, nhà sản xuất trẻ Việt Nam" - Kim Jee-woon nói.

Ông Kim Dong - ho, nhà sáng lập LHP quốc tế Busan, chủ tịch danh dự của HIFF 2024, nhận định rằng HIFF 2024 có một số điểm mạnh như những buổi hội thảo, tọa đàm được diễn ra để mọi người làm nghề cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Chương trình chợ dự án để những nhà làm phim có thể tham dự, chia sẻ về hành trình làm phim của mình. Ngoài ra, sự có mặt của các đạo diễn Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc là vinh dự lớn, việc mời được họ đến đây để chia sẻ kinh nghiệm cũng là một thành công cho LHP quốc tế đầu tiên của TP HCM.

"Nền điện ảnh TP HCM đang phát triển và nhận được sự quan tâm của nhiều người. TP HCM cũng là cái nôi thu hút các nhà làm phim trẻ, nhà sản xuất phim làm việc. Đây là điểm mạnh để nhà sản xuất trẻ có tác phẩm hay, có thể quảng bá ra thế giới để mọi người nhìn và thấy được sự thành công. Tôi nghĩ sau này, điện ảnh TP HCM sẽ thành công nhờ tiềm lực của hiện tại" - ông Kim Dong - ho nhìn nhận.

Những người trong cuộc cho rằng HIFF 2024 sẽ giúp nhà làm phim trẻ ở Việt Nam có thêm điểm tựa, tạo sức mạnh thúc đẩy làm ra phim hay, ý nghĩa, để đưa điện ảnh Việt nắm vai trò chủ đạo ở Đông Nam Á.

Đạo diễn Kim Jee-woon, Kim Dong-ho và Kore-eda Hirokazu (từ phải sang). Ảnh: HIFF 2024

Xây dựng thương hiệu

Theo ông Kim Dong-ho, điện ảnh TP HCM nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung có tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để xây dựng thương hiệu cho HIFF không phải chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi nhiều vào sự hỗ trợ mà trước hết là nguồn lực từ ngân sách nhà nước và TP HCM. Có được nguồn hỗ trợ này, khi xây dựng thành công thương hiệu HIFF - sẽ là một trong những điểm nhấn sự kiện văn hóa, lễ hội để du khách tìm đến mỗi năm, tương tự như các thương hiệu đã xây dựng thành công ở Hàn Quốc, Pháp, Đức…

Ông cho rằng HIFF lần sau cần mời thêm khách mời danh tiếng, đủ tầm ảnh hưởng để thu hút nhiều hơn các nhà làm phim, nhà sản xuất, các nhà cung cấp phim toàn thế giới. Khi đến, họ sẽ có những chia sẻ về HIFF hoặc nền điện ảnh TP HCM ra toàn thế giới.

"LHP quốc tế không thể nổi tiếng ngay, quan trọng là phải tìm được những nhà làm phim trẻ tài năng, độc đáo, động viên họ và giới thiệu trong những lần tổ chức sau. Người đạo diễn trẻ đó sẽ dần trưởng thành, tự đào tạo cùng quá trình phát triển của LHP quốc tế. Việc tìm ra tài năng mới, đồng hành với LHP quốc tế là điều quan trọng" - ông Kore-eda Hirokazu cho biết.

Các "bậc thầy" điện ảnh đều kỳ vọng rằng HIFF sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lần sau và tạo dựng được thương hiệu để thúc đẩy phát triển điện ảnh TP HCM nói riêng, điện ảnh Việt Nam nói chung.