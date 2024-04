"Bảo vật điện ảnh" Nhật Bản có thể làm phim ở TP HCM

Buổi chiếu phim "Broker" (Người môi giới) và giao lưu cùng nhà làm phim, đạo diễn Kore-eda Hirokazu diễn ra vào tối muộn 10-4 tại Nhà hát TP HCM. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM 2024 (HIFF 2024).



Đạo diễn Kore-eda Hirokazu có nhiều người hâm mộ Việt, nhất là các nhà làm phim. Vì thế, khán phòng Nhà hát TP HCM gần như đông kín. Những câu hỏi được đặt ra liên tục cho ông khiến buổi giao lưu ban đầu dự kiến 22 giờ 30 phút đã được kéo dài đến 23 giờ.

Ông Kore-eda Hirokazu vào Nhà hát TP HCM

Từ trái sang: Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm (MC sự kiện), đạo diễn Kore-eda Hirokazu và phiên dịch

Nhiều câu hỏi được đặt ra cho ông Kore-eda Hirokazu

Ông chia sẻ nhiệt tình

Sự kiện kéo dài đến 23 giờ

Chia sẻ tại buổi giao lưu, "báu vật điện ảnh" Nhật Bản nói rằng ông đã đến LHP quốc tế Busan và thấy rất thích TP này, dành thời gian ở đây. Vì thế, ông được truyền cảm hứng, tìm câu chuyện và làm phim "Broker" tại Busan.

Khi được hỏi rằng tham gia HIFF 2024, ông có ý định làm phim ở TP HCM không? Đạo diễn hóm hỉnh chia sẻ: "Việc đó có thể xảy ra khi HIFF không chỉ diễn ra lần đầu tiên mà còn có lần 2, lần 3… và lần nào tôi cũng được mời, được giao lưu, tìm hiểu về TP HCM nói riêng, Việt Nam nói chung".

Nhiều người hỏi đạo diễn về các phim nổi tiếng của ông như: "Monster", "Still Walking", "After the Storm", "After Life", "Like Father, Like Son"… Họ tìm thấy điều thú vị trong các phim và hỏi đạo diễn khiến ông cảm thấy được sự yêu mến chân thành từ những khán giả Việt.

Tại sự kiện, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, ông Kim Dong-ho - Chủ tịch danh dự HIFF 2024 đã tặng kỷ niệm chương và hoa tôn vinh đạo diễn Kore-eda. Ông được giới thiệu trong hạng mục "Directorial Symphony" - Tiêu điểm Đạo diễn, nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến cho nền điện ảnh thế giới.

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu có nhiều giải thưởng từ các LHP danh giá trên thế giới. Trước đó, ông đã có những chia sẻ trong buổi giao lưu cùng báo giới TP HCM vào trưa 10-4.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, ông Kim Dong-ho - Chủ tịch danh dự HIFF 2024 tặng hoa và kỷ niệm chương cho "báu vật điện ảnh" Nhật Bản