LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ TP HCM LẦN 1 - 2024: Thành công ngoài mong đợi

Ban Tổ chức Liên hoan Phim (LHP) quốc tế TP HCM lần 1 - 2024 (HIFF 2024) đã có buổi gặp mặt báo chí tổng kết sơ bộ về HIFF 2024. Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF 2024, cho biết HIFF 2024 đã đạt được những con số ấn tượng.



Hơn 250.000 người tham gia

Theo đó, gần 100 phim đã được trình chiếu, phần lớn là các phim công chiếu lần đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt, 3 phim: "Dearest Viet" (tựa Việt: Đức), "Dead Boy Clubs" (tựa Việt: Bộ tứ âm binh) và "Home Is Where The Star Fruit Tastes Sour" (tựa Việt: Quê hương là chùm khế chua), ra mắt toàn cầu và 2 phim "Boléro", "It's Okay" ra mắt ở châu Á tại LHP.

Hoạt động giao lưu và chiếu phim tại Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 - 2024 .Ảnh: HIFF 2024

Một số phim khác cũng lần đầu được công chiếu tại Đông Nam Á. Hai phim điện ảnh Việt là "Mùa len trâu" (kỷ niệm 20 năm phát hành) và "Cánh đồng hoang" đã được số hóa, trình chiếu. Ngoài 13 rạp chiếu, khán giả còn được thưởng thức phim tại 2 địa điểm ngoài trời là phố đi bộ Nguyễn Huệ và Cine Park Thủ Đức.

HIFF 2024 có 200 suất chiếu, trong đó 14 suất chiếu đặc biệt ngoài trời. Thống kê đến ngày 12-4, hơn 20.000 khán giả đã tham gia trực tiếp các suất chiếu phim trong khi tổng số khán giả tham gia các hoạt động của HIFF 2024 lên đến hơn 250.000 người, chưa kể hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến và trực tiếp trên HTV.

Trong 8 ngày diễn ra (từ 6 đến 13-4), HIFF 2024 tổ chức 73 sự kiện, 14 phiên hội thảo, tọa đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút gần 200 khách mời quốc tế. Việc mời được những tên tuổi lớn trong nghề như đạo diễn Kore-eda, Anne Fontaine, Kim Jee-woon, Kim Han-min và biên tập phim Tom Cross đã tạo không khí điện ảnh sôi động. Chợ dự án và vườn ươm kịch bản vượt kỳ vọng với 58 dự án phim và 87 kịch bản được đăng ký. Trong đó, 15 dự án và 10 kịch bản đã được chọn để tiến vào vòng hướng dẫn, thuyết trình.

Bên cạnh những điều đạt được, HIFF 2024 ghi nhận một số điểm cần cải thiện. Một số lúng túng trong phối hợp dẫn đến phát sinh vấn đề về kỹ thuật trong việc chiếu phim. Việc thay đổi lịch các sự kiện cũng cần được hạn chế để tránh sự bất tiện cho các đoàn phim và đội ngũ hỗ trợ. Việc đào tạo đội ngũ tình nguyện viên để ngoài sự nhiệt tình, hiếu khách họ còn có thể trở thành các đại sứ cho LHP cần có sự đầu tư lâu dài vào quá trình tuyển dụng và đào tạo.

HIFF sẽ là sự kiện thường niên

Những tiếc nuối khi không có phim Việt tham gia tranh giải của HIFF 2024, ông Phạm Minh Toàn giải thích do không nhiều phim phù hợp với tiêu chí phải ra mắt lần đầu tiên. Điện ảnh Việt có nhiều phim thương mại hơn và các phim đều đã ra rạp phục vụ khán giả. Các phim đang ở giai đoạn sản xuất thì chưa kịp hoàn thiện để có thể ra mắt ngay tại LHP.

Bà Đỗ Hoa, Phó Giám đốc điều hành HIFF 2024, cho biết: "Phim của Phạm Ngọc Lân vừa thắng giải tại LHP quốc tế Berlin 2024 nhưng nếu mời phim về tranh giải thì trùng thời điểm với LHP quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc). Mong muốn phim Việt Nam ra thế giới, chúng ta đành phải ưu tiên để phim của Phạm Ngọc Lân tham gia những LHP quốc tế lâu đời và danh tiếng khác ở Hồng Kông (Trung Quốc) hoặc Busan (Hàn Quốc)".

Theo ông Phạm Minh Toàn, TP HCM hiện đang hỗ trợ cho nhiều đoàn làm phim trong nước. Phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang được TP HCM hỗ trợ để kịp các thủ tục bấm máy, kỳ vọng năm sau có thể kịp tham dự HIFF.

"Tôi nghĩ phim làm ra phải là tác phẩm chứ không phải chỉ để dự LHP. Khi LHP có tên tuổi thì tự các nhà làm phim, nhà sản xuất sắp xếp lịch sản xuất, ra mắt để kịp tham dự" - ông Phạm Minh Toàn bày tỏ.

Ban Tổ chức HIFF 2024 cũng cho biết giải thưởng gồm giải "Ngôi sao vàng" dành cho hạng mục "Phim Đông Nam Á xuất sắc" trị giá 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng); hạng mục "Phim đầu tay hoặc phim thứ 2" và hạng mục "Phim ngắn" đồng trị giá 150 triệu đồng. Hệ thống giải thưởng còn có các giải cá nhân dành cho đạo diễn, diễn viên, biên kịch…

Ông Phạm Minh Toàn cho biết TP HCM hỗ trợ cho HIFF 2024 gồm 2 phần là tài chính và phi tài chính. Về tài chính khoảng 20 tỉ đồng. Nhiều hoạt động liên quan khác không chi trực tiếp từ ngân sách HIFF 2024 nhưng các sở, ban ngành của thành phố hỗ trợ tích cực. Đây là một trong những sự kiện lớn mà TP HCM đầu tư từ trước đến nay.

"Các LHP quốc tế thông thường cần tối thiểu 12 tháng tổ chức. Chúng tôi chuẩn bị trong 2 năm nhưng chính thức họp báo là vào tháng 9-2023 và đến nay chỉ 8 tháng. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận từ phía TP HCM cũng như đơn vị phối hợp. Kinh phí tổ chức dự trù 3 đến 4 triệu USD (tương đương hơn 75 tỉ đồng) - con số thực tế là khoảng hơn 80 tỉ đồng cho HIFF 2024" - ông Phạm Minh Toàn thông tin.

Người làm nghề đều kỳ vọng HIFF sẽ là sự kiện thường niên để xây dựng thương hiệu riêng, tạo điểm nhấn văn hóa cho TP HCM. HIFF 2024 sẽ bế mạc tối 13-4 tại Nhà hát Thành phố.

Những người trong cuộc cho rằng sự hợp tác hiệu quả giữa nhà nước và tư nhân, cũng như giữa các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực điện ảnh đã góp phần phát huy nguồn lực xã hội hóa, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của điện ảnh TP HCM nói riêng, Việt Nam nói chung.