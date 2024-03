LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ TP HCM LẦN 1 NĂM 2024: Nhiều tên tuổi lớn góp mặt

Liên hoan Phim (LHP) quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024) sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 13-4, các hoạt động đang được chuẩn bị. Đây không chỉ là dịp đặc biệt để giới thiệu các bộ phim trong nước đến bạn bè quốc tế mà còn cho các nhà làm phim, những người mê điện ảnh có cơ hội giao lưu với những người nổi tiếng trong làng phim quốc tế.



Quy tụ tên tuổi thế giới

HIFF 2024 cho biết biên tập phim người Mỹ gốc Việt Tom Cross (tên Việt Nam là Minh Tâm) sẽ tham dự sự kiện. Ông giữ vai trò Ban Giám khảo hạng mục "Phim đầu tay và phim thứ 2". Sự tham gia của Tom Cross mang lại giá trị chuyên môn lẫn tinh thần cao cho LHP trong việc chọn ra tác phẩm xứng đáng nhất để nhận giải. "Phim đầu tay và phim thứ 2" là không gian dành riêng cho các đạo diễn mới, nơi họ có cơ hội giới thiệu tiềm năng sáng tạo của mình cũng như cách nhìn và lối kể chuyện độc đáo.

Phối cảnh nơi dự kiến tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Tom Cross là một trong những biên tập phim hàng đầu của điện ảnh Mỹ trong thập kỷ qua. Danh tiếng của ông đã vươn xa và lan rộng toàn cầu vào năm 2015 khi thắng tượng vàng Oscar hạng mục "Biên tập phim xuất sắc" với bộ phim độc lập "Whiplash".

Trước Tom Cross, đạo diễn Kim Jee-woon - được biết đến với các phim: "A Tale of Two Sisters" (Câu chuyện hai chị em), "The Good, the Bad, the Weird" (Thiện, ác, quái) - cũng được thông tin tham gia với vai trò khách mời đặc biệt. HIFF 2024 dự kiến trình chiếu 3 tác phẩm đặc sắc của Kim Jee-woon, trong đó có "The Good, the Bad, the Weird". Đây là phim được sản xuất bởi Jaewon Choi - một trong các cố vấn của HIFF. Cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất này cũng tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo đặc biệt tại HIFF 2024.

Kim Jee-woon, gần 60 tuổi, không chỉ là một trong những nhà làm phim thành công hàng đầu ở Hàn Quốc mà còn được công nhận ở cả mảng nghệ thuật lẫn thương mại. Trong đó, phim "A Tale of Two Sisters" được xem là bước đột phá trong nền điện ảnh châu Á bởi lối khai thác mới về đề tài tâm lý ám thị.

Đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu cũng là một trong những tên tuổi lớn đến với HIFF 2024. Ông sẽ được giới thiệu trong hạng mục "Directorial Symphony" - Tiêu điểm đạo diễn, nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới. Những tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn này cũng được trình chiếu trong khuôn khổ LHP.

Kore-eda Hirokazu sinh năm 1962 tại Tokyo - Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ việc làm trợ lý đạo diễn đến đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu cho truyền hình. Phim đầu tay của ông là "Maborosi" (1995) từng tranh Giải Sư tử vàng tại LHP Venice gây ấn tượng với phong cách kể chuyện đơn giản, nhẹ nhàng và triệt tiêu kịch tính. Đây cũng khởi đầu cho sự nghiệp làm phim kéo dài gần 30 năm của ông với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu khác: "After Life" (1998), "Still Walking" (2008), "Air Doll" (2009), "Shoplifters" (2018) hay mới đây nhất là tác phẩm được trình chiếu tại Việt Nam - "Monster" (2023).

Nhiều mong đợi, kỳ vọng

HIFF 2024 đã được giới làm nghề trông đợi ngay từ khi công bố tổ chức. Đây cũng sẽ là cơ hội cho những người làm nghề điện ảnh trong nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Các khán giả yêu mến điện ảnh có thể gặp gỡ những người chuyên môn, tinh hoa của điện ảnh quốc tế qua các buổi giao lưu, tọa đàm.

HIFF 2024 dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn người tham dự với hàng ngàn khách mời, trong đó có khoảng 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ nhiều nước trên thế giới. Ban giám khảo của HIFF 2024 là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và Việt Nam.

"Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác rất vui khi nghe về HIFF 2024. Chúng tôi đã từng đi nhiều LHP quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên có một LHP quốc tế tại TP HCM, sự kiện hứa hẹn xứng tầm thế giới. Tôi kỳ vọng vào các hoạt động xuyên suốt HIFF 2024, nhất là về chất lượng phim được trình chiếu, những buổi tọa đàm, cùng lắng nghe các dự án phim Việt, ưu tiên dành cho người Việt. Tôi nghĩ cái được lớn nhất là quốc tế sẽ biết TP HCM có một LHP quốc tế lớn, đúng chuẩn, họ sẽ tìm đến tham gia" - đạo diễn Lan Nguyên cho biết.

"Người làm nghề sẽ có cơ hội học hỏi từ những nhân vật nổi tiếng, giỏi nghề. HIFF 2024 sẽ là một trong những sự kiện ấn tượng của điện ảnh TP HCM nói riêng và cả nước nói chung. Qua HIFF 2024, chúng ta sẽ nhìn lại nền điện ảnh của mình hiện có để phấn đấu, phát triển hơn qua những mùa LHP tiếp theo" - nhà báo Cát Vũ cho biết.