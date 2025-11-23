Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP HCM 2025: Vận động được 1 tỉ đồng cho đồng bào vùng lũ

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức theo Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 29-9-2025, tiếp tục khẳng định TP HCM là điểm hẹn quốc tế của các trường phái võ thuật, nơi tinh thần thượng võ Việt Nam được tôn vinh và quảng bá mạnh mẽ.

Các màn biểu diễn mãn nhãn đến từ các môn võ nước ngoài như Silat, Karate hay Aikido, Muay, Wushu thu hút người xem

Chiều 22 và 23-11, Phố đi bộ Lê Lợi trở thành "sàn diễn" với hơn 30 tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc. Những đường quyền mạnh mẽ, động tác uyển chuyển hòa cùng tiếng trống, tiếng hô tạo nên bữa tiệc thị giác sôi động, thu hút hàng nghìn người xem.

Đông đảo người dân đến xem chương trình và giao lưu với các thần tượng võ thuật của mình

Trọng tâm là Hội thảo Khoa học Võ thuật Quốc tế 2025, quy tụ gần 100 nhà khoa học, chuyên gia và võ sư đến từ 7 quốc gia. Năm diễn giả trong và ngoài nước trình bày tham luận, phân tích mối liên hệ giữa võ thuật, văn hóa và di sản trong bối cảnh mới.

Phiên tọa đàm chuyên sâu do TS Lý Đại Nghĩa chủ trì ghi nhận 27 kiến nghị chuyên môn, được xem là gợi ý quan trọng cho chiến lược phát triển võ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Võ cổ truyền và Vovinam được đón nhận nồng nhiệt trong chương trình biểu diễn

Song song với đó là chuỗi khóa đặc huấn mang tính ứng dụng cao. Trên Phố đi bộ Lê Lợi, các chuyên gia Indonesia giới thiệu môn Tarung Derajat với những giờ học giàu khí thế. Các võ sư Aikido hướng dẫn kỹ năng tự vệ thu hút đông đảo người dân.

Tại Trung tâm HL&TĐ TDTT TP HCM, chuyên gia Hàn Quốc tổ chức chương trình huấn luyện Hapkido bài bản cho lực lượng VĐV trẻ. Trước đó, các lớp MMA, Muay, Arnis và Wushu ở phường Xuân Hòa cũng tạo nên không khí tập luyện hào hứng, giúp võ thuật đến gần cộng đồng hơn.

Các chuyên gia, HLV võ thuật nổi tiếng cùng góp tiếng nói chung tại sự kiện

Không chỉ là sân chơi biểu diễn, loạt tiết mục còn cho thấy sức sống của phong trào võ thuật TP HCM: trẻ trung, sáng tạo và đậm bản sắc. Bên cạnh chuyên môn, Liên hoan còn mang đến giá trị nhân văn sâu sắc.

Ban tổ chức vận động được 1 tỉ đồng từ các đơn vị đồng hành và trao toàn bộ cho đồng bào vùng lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, góp phần lan tỏa tinh thần "nhân văn võ đạo".