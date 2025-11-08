Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM: Võ thuật ứng dụng AI ra sao?

Liên hoan võ thuật được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình và hội nhập; đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế, thúc đẩy hợp tác thể thao, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam với bạn bè năm châu. Sự kiện sẽ diễn ra với chủ đề "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình" từ ngày 21 đến 23-11.

Sự kiện quy tụ nhiều môn võ nổi tiếng như taekwondo, karate, aikido, kendo, wushu... cùng các môn võ đặc trưng của Việt Nam như vovinam, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, khí công Hồng Gia quyền, mang đến cho người hâm mộ những màn biểu diễn đặc sắc.

Ngoài màn trình diễn của các môn võ nổi tiếng và đặc trưng của Việt Nam, liên hoan còn có nhiều hoạt động phong phú song hành như: Hội thảo khoa học quốc tế, triển lãm "Võ thuật - Trí tuệ số", Đại lộ võ thuật - sân khấu đường phố....

Đặc biệt, khu triển lãm “Võ thuật - Trí tuệ số” sẽ trưng bày bức tường “Lịch sử võ thuật Việt Nam”, giới thiệu các chương trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thể thao.

Điểm nhấn là màn trình diễn công nghệ AI Trí Lực Master – ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong huấn luyện võ thuật, cùng trải nghiệm thực tế ảo (VR) đòn thế và triển lãm “dữ liệu võ sĩ số” hướng tới thể thao số hóa.

Theo ông Giáp Trung Thang - thành viên Ban tổ chức, liên hoan là dịp tôn vinh giá trị đa dạng của các môn phái, tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa võ sư, huấn luyện viên và võ sinh trong nước lẫn quốc tế.