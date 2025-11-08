HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Sắc màu hòa bình

ĐÀO TÙNG

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM là một trong những sự kiện văn hóa - thể thao trọng điểm của TP HCM trong năm 2025

Sự kiện võ thuật quốc tế được tổ chức lần thứ 5 tại TP HCM từ ngày 21 đến 23-11, được dư luận người hâm mộ quan tâm. Liên hoan hướng tới mục tiêu tôn vinh tinh hoa võ thuật Việt và thúc đẩy giao lưu quốc tế thông qua ngôn ngữ của hòa bình và hữu nghị.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Sắc màu hòa bình - Ảnh 1.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 là ngày hội của các môn võ thể thao nhiều dân tộc (Ảnh: DƯ HẢI)

Được tổ chức lần đầu từ năm 2015 trong phạm vi quốc gia, liên hoan ngày càng được chú trọng và được bạn bè quốc tế quan tâm, chính thức trở thành những ngày hội của võ thuật quốc tế. Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức và chủ đề xuyên suốt của sự kiện năm nay là "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình".

Liên hoan diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) với sự tham dự của hàng chục đoàn võ thuật quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines, Brazil...) và trong nước.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 có các môn phái taekwondo, karate, aikido, kendo, judo, wushu, muay, silat..., các loại hình võ dân tộc của Việt Nam như vovinam, võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, Hồng Gia quyền, lân sư rồng… .

Ngoài các hoạt động thi đấu, biểu diễn, liên hoan còn có các buổi hội thảo, triển lãm, giao lưu… Tính chất lễ hội của liên hoan là điểm nhấn của sự kiện này, sự kết hợp hài hòa giữa võ nhạc, ánh sáng, kỹ xảo, trình diễn nghệ thuật và yếu tố văn hóa dân gian, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình".

Sự kiện võ thuật này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi giao lưu giữa các nền võ học thế giới, đồng thời khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Thông qua các màn trình diễn, giao lưu và thi đấu, sự kiện hứa hẹn sẽ không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật, mà còn là một biểu tượng kết nối văn hóa, tinh thần và hòa bình, góp phần đưa hình ảnh TP HCM - thành phố vì hòa bình - ngày càng vươn xa. 

Nhân Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM năm 2025, lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33 cũng sẽ diễn ra vào sáng 21-11. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện niềm tự hào, sự tiếp nối và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm, sức mạnh đoàn kết và ý chí chiến thắng của thế hệ vận động viên hôm nay.

Tin liên quan


Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

Lần đầu tiên đưa võ nhạc vào Giải Vovinam Sinh viên toàn quốc 2025

(NLĐO) - Giải Vovinam sinh viên toàn quốc 2025 với quy mô hơn 500 VĐV đã khởi tranh từ ngày hôm nay, 19-10.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025: Võ thuật kết nối hòa bình

(NLĐO) - Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM 2025 sẽ diễn ra sôi động từ ngày 21 đến 23-11 tại khu vực trung tâm thành phố.

Vovinam Việt Nam bảo vệ thành công ngôi Vô địch Thế giới 2025

(NLĐO) - Đội tuyển Vovinam Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới khi giành ngôi đầu toàn đoàn tại Giải Vô địch lần thứ 8 diễn ra ở Bali, Indonesia.

TP HCM võ thuật thể thao Việt Nam Thành phố vì hòa bình Liên hoan võ thuật quốc tế
