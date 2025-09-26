Thủ tướng Israel phát biểu căng thẳng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26-9. Ngay khi ông bước lên bục, nhiều đại biểu đến từ một số nước đã rời khỏi hội trường.

Văn phòng thủ tướng Israel cho biết quân đội phát bài phát biểu tới người dân Palestine ở Dải Gaza từ loa phóng thanh gắn trên xe tải phía biên giới Israel.

Ông Netanyahu mở đầu bằng cách giơ cao tấm bản đồ Trung Đông ông từng sử dụng vào năm 2024, liệt kê những "chiến thắng" của Israel trước Hamas và những tổ chức đồng minh, đồng thời nhắc nhở thế giới về hành động của Hamas hôm 7-10-2023.

Vị thủ tướng tuyên bố Israel đã "phá hủy" chương trình vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo Iran, "đập tan" lực lượng Houthi, "nghiền nát phần lớn Hamas" và "làm tê liệt" Hezbollah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26-9. Ảnh: AP

Ông cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì "hành động táo bạo và quyết đoán chống lại Iran". Thủ tướng Israel nói cần "xóa bỏ kho dự trữ uranium làm giàu của Iran", kêu gọi các bên "giữ vững lập trường, cảnh giác và không cho phép Iran tái thiết năng lực hạt nhân".

Ông nhấn mạnh Israel sẽ không bao giờ quên các con tin đang bị Hamas bắt giữ, đồng thời khẳng định "phải hoàn thành nhiệm vụ ở Dải Gaza càng nhanh càng tốt".

"Hãy hạ vũ khí, hãy thả các con tin ngay bây giờ. Nếu làm vậy, các người sẽ sống. Nếu không, Israel sẽ săn lùng các người" - ông Netanyahu nói về Hamas.

Nhà lãnh đạo Israel cũng đưa ra những lời lẽ gay gắt trước hàng loạt động thái ngoại giao từ các đồng minh hàng đầu của Mỹ. "Tuần này, Pháp, Anh, Úc, Canada và nhiều nước khác đã công nhận vô điều kiện nhà nước Palestine. Họ làm như vậy sau những hành động do Hamas gây ra vào ngày 7-10-2023" - ông nói.

Ông Netanyahu tiếp tục phản đối việc thành lập nhà nước Palestine.

"Phản đối thành lập nhà nước Palestine không đơn thuần là chính sách của tôi hay chính phủ hiện tại, mà là của nhà nước và nhân dân Israel" - ông nói.

Vị chính trị gia kết thúc bài phát biểu với tầm nhìn về một tương lai hòa bình, cho rằng Syria và Lebanon chính là chìa khóa.

"Tôi tin rằng trong những năm tới, Trung Đông sẽ có diện mạo hoàn toàn khác. Nhiều kẻ gây chiến với Israel hôm nay sẽ phải ra đi vào ngày mai" - ông nói.