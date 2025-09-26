HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thủ tướng Israel phát biểu căng thẳng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phương Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26-9 lên án gay gắt các nước phương Tây vì công nhận nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26-9. Ngay khi ông bước lên bục, nhiều đại biểu đến từ một số nước đã rời khỏi hội trường.

Văn phòng thủ tướng Israel cho biết quân đội phát bài phát biểu tới người dân Palestine ở Dải Gaza từ loa phóng thanh gắn trên xe tải phía biên giới Israel.

Ông Netanyahu mở đầu bằng cách giơ cao tấm bản đồ Trung Đông ông từng sử dụng vào năm 2024, liệt kê những "chiến thắng" của Israel trước Hamas và những tổ chức đồng minh, đồng thời nhắc nhở thế giới về hành động của Hamas hôm 7-10-2023. 

Vị thủ tướng tuyên bố Israel đã "phá hủy" chương trình vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo Iran, "đập tan" lực lượng Houthi, "nghiền nát phần lớn Hamas" và "làm tê liệt" Hezbollah.

Thủ tướng Israel phát biểu căng thẳng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26-9. Ảnh: AP

Ông cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì "hành động táo bạo và quyết đoán chống lại Iran". Thủ tướng Israel nói cần "xóa bỏ kho dự trữ uranium làm giàu của Iran", kêu gọi các bên "giữ vững lập trường, cảnh giác và không cho phép Iran tái thiết năng lực hạt nhân". 

Ông nhấn mạnh Israel sẽ không bao giờ quên các con tin đang bị Hamas bắt giữ, đồng thời khẳng định "phải hoàn thành nhiệm vụ ở Dải Gaza càng nhanh càng tốt".

"Hãy hạ vũ khí, hãy thả các con tin ngay bây giờ. Nếu làm vậy, các người sẽ sống. Nếu không, Israel sẽ săn lùng các người" - ông Netanyahu nói về Hamas.

Nhà lãnh đạo Israel cũng đưa ra những lời lẽ gay gắt trước hàng loạt động thái ngoại giao từ các đồng minh hàng đầu của Mỹ. "Tuần này, Pháp, Anh, Úc, Canada và nhiều nước khác đã công nhận vô điều kiện nhà nước Palestine. Họ làm như vậy sau những hành động do Hamas gây ra vào ngày 7-10-2023" - ông nói.

Ông Netanyahu tiếp tục phản đối việc thành lập nhà nước Palestine.

"Phản đối thành lập nhà nước Palestine không đơn thuần là chính sách của tôi hay chính phủ hiện tại, mà là của nhà nước và nhân dân Israel" - ông nói.

Vị chính trị gia kết thúc bài phát biểu với tầm nhìn về một tương lai hòa bình, cho rằng Syria và Lebanon chính là chìa khóa.

"Tôi tin rằng trong những năm tới, Trung Đông sẽ có diện mạo hoàn toàn khác. Nhiều kẻ gây chiến với Israel hôm nay sẽ phải ra đi vào ngày mai" - ông nói.

Tin liên quan

Hàng loạt quốc gia công nhận nhà nước Palestine, thủ tướng Israel nổi giận

Hàng loạt quốc gia công nhận nhà nước Palestine, thủ tướng Israel nổi giận

(NLĐO) - Anh, Canada và Úc đã chính thức tuyên bố công nhận nhà nước Palestine vào hôm 21-9, theo sau là một loạt quốc gia khác.

Điểm nóng xung đột ngày 20-9: Hé lộ chiến thuật đặc biệt của Israel nhắm vào Iran

(NLĐO) - Tình báo quốc gia Israel (Mossad) đã triển khai hơn 100 điệp viên nước ngoài khi tiến hành chiến dịch táo bạo 12 ngày nhằm vào Iran hồi tháng 6.

Israel sử dụng chiến thuật không kích đặc biệt vào Qatar, Mỹ không ngăn được

(NLĐO) - Israel phóng tên lửa đạn đạo từ biển Đỏ lên quỹ đạo để né phòng không và không xâm phạm không phận Trung Đông khi tấn công lãnh đạo Hamas ở Qatar.

