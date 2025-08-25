Ngày 24-8, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một người đàn ông tập kết nhiều bao tải tại khu vực Nhà Văn hóa thôn Phặc Chè, xã Hoành Mô.

Dường A Nhì và tang vật

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 40 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa tổng cộng 160 bình kim loại có in dòng chữ "DO NOT REFILL", nghi là khí cười. Người vận chuyển được xác định là Dường A Nhì (SN 1993, trú tại xã Hoành Mô).

Tại thời điểm kiểm tra Dường A Nhì không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số bình khí cười trên. Người này khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một đối tượng quen qua mạng xã hội để lấy tiền công 4 triệu đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ công tác đã yêu cầu Dường A Nhì đưa toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 15 phút, ngày 23-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vườn dong riềng gần Trường Mầm non Lục Hồn (thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác liên ngành gồm Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và Chi cục Hải quan khu vực VIII phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn bên cạnh nhiều bao tải dứa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 bao tải, bên trong chứa 200 bình kim loại in các nhãn hiệu nước ngoài, nghi là khí cười. Người vận chuyển được xác định là Bùi Đức Kiên (SN 1997, trú tại xã Hoành Mô).

Tại thời điểm kiểm tra, Bùi Đức Kiên không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa.

Bùi Đức Kiên khai nhận đã mua số hàng hóa nói trên của 1 người đàn ông có nick Wechat "Tùng Nguyễn" và thỏa thuận vận chuyển đến khu vực vườn dong riềng cạnh đường dân sinh (sát tường bao của trường Mầm non Lục Hồn), thuộc thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn với số tiền là 30 triệu đồng, sau đó sẽ bán lại cho 1 người đàn ông có nick Wechat "Huy Phạm" với số tiền là 40 triệu đồng.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ công tác đã yêu cầu Bùi Đức Kiên đưa toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, xác minh làm rõ.