HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Liên tiếp phát hiện số lượng lớn khí cười ở vùng biên

Tr.Đức

(NLĐO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép khí cười với số lượng lớn.

Ngày 24-8, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một người đàn ông tập kết nhiều bao tải tại khu vực Nhà Văn hóa thôn Phặc Chè, xã Hoành Mô.

Liên tiếp phát hiện số lượng lớn khí cười ở vùng biên- Ảnh 1.

Dường A Nhì và tang vật

Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 40 bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa tổng cộng 160 bình kim loại có in dòng chữ "DO NOT REFILL", nghi là khí cười. Người vận chuyển được xác định là Dường A Nhì (SN 1993, trú tại xã Hoành Mô).

Tại thời điểm kiểm tra Dường A Nhì không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số bình khí cười trên. Người này khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một đối tượng quen qua mạng xã hội để lấy tiền công 4 triệu đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ công tác đã yêu cầu Dường A Nhì đưa toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 15 phút, ngày 23-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vườn dong riềng gần Trường Mầm non Lục Hồn (thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác liên ngành gồm Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và Chi cục Hải quan khu vực VIII phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn bên cạnh nhiều bao tải dứa.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 bao tải, bên trong chứa 200 bình kim loại in các nhãn hiệu nước ngoài, nghi là khí cười. Người vận chuyển được xác định là Bùi Đức Kiên (SN 1997, trú tại xã Hoành Mô).

Tại thời điểm kiểm tra, Bùi Đức Kiên không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa.

Bùi Đức Kiên khai nhận đã mua số hàng hóa nói trên của 1 người đàn ông có nick Wechat "Tùng Nguyễn" và thỏa thuận vận chuyển đến khu vực vườn dong riềng cạnh đường dân sinh (sát tường bao của trường Mầm non Lục Hồn), thuộc thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn với số tiền là 30 triệu đồng, sau đó sẽ bán lại cho 1 người đàn ông có nick Wechat "Huy Phạm" với số tiền là 40 triệu đồng.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ công tác đã yêu cầu Bùi Đức Kiên đưa toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô để điều tra, xác minh làm rõ.

Tin liên quan

Cô gái tử vong bất thường sau khi dùng bóng cười

Cô gái tử vong bất thường sau khi dùng bóng cười

(NLĐO) - Sau khi sử dụng bóng cười, một cô gái 18 tuổi có biểu hiện nôn ói, lả đi nên được nhóm bạn đưa đi cấp cứu.

VIDEO: Đột kích quán bar, phát hiện cô gái trẻ hít 31 bóng cười trong một đêm

(NLĐO) – Công an phường Phạm Ngũ Lão đồng loạt kiểm tra quán bar có biểu hiện nghi vấn và bắt quả tang nhiều người sử dụng bóng cười.

Thu giữ hàng chục bình bơm bóng cười trong quán cà phê

(NLĐO) – Cơ quan công an phát hiện và thu giữ hàng chục bình khí và hàng trăm quả bóng cười thường dùng để bán cho giới trẻ tại các quán bar, karaoke, cà phê.

vận chuyển trái phép khí cười Bộ đội biên phòng vùng biên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo