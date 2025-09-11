Liên tiếp phát hiện tài xế "làm liều" trên quốc lộ

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 10-9, tại Quốc lộ 9 đoạn qua xã Cam Lộ, tổ công tác Trạm CSGT Đakrông kiểm tra xe khách 74F-000.xx do tài xế T.V.S (SN 1979, ngụ phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển.

Lực lượng CSGT phát hiện tài xế vận chuyển lượng lớn pháo di chuyển trên quốc lộ 9. Ảnh: Hà Phong

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên khoang hàng của xe khách này có 3 thùng xốp chứa 38 hộp pháo hoa loại 36 quả. Khám xét nơi ở của tài xế T.V.S, cơ quan chức năng thu giữ thêm 4 hộp pháo.

Chiều 7-9, tại xã Diên Sanh trên quốc lộ 1, tổ công tác Phòng CSGT dừng xe đầu kéo 43H-088.XX do tài xế V.H.D (SN 1985, trú Đà Nẵng) điều khiển. Trên cabin, lực lượng chức năng thu giữ 4 hộp pháo hoa loại 49 quả.

Ngoài ra, ngày 6-9, tại xã Hướng Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện xe 74D-002.xx do tài xế T.T.T (SN 1977, trú Nam Đông Hà) điều khiển, chở hàng nhập lậu gồm 500 gói cà phê, 960 lọ dầu gió, 50 chai lăn nách, tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan các vụ việc trên đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 8-9, cũng trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp, lực lượng liên ngành phát hiện ông T.B.N (SN 1997, ngụ phường Đồng Thuận, Quảng Trị) mang theo ba lô chứa 2 con tê tê nặng 8,4 kg. Đối tượng khai vận chuyển số động vật này đi tiêu thụ nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.



