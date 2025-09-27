Hành động đẹp của cô gái trẻ mang song thai ghép tay vào chân chờ ngày nối lại

Ngày 27-9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết sức khỏe của thai phụ L.N.P (18 tuổi) hiện đã ổn định. Tuy nhiên, chị P. vẫn phải nằm viện dài ngày để theo dõi, dự kiến thai nhi phải sau 32 tuần tuổi mới tiến hành phẫu thuật ghép tay được.

Chị L.N.P là thai phụ mang song thai ở tuần thứ 23 không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn.

Ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân phải, kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Anh Phú cùng đại diện ngân hàng đến hỗ trợ chị P. mở thẻ ngân hàng

Trường hợp của chị L.N.P nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, bởi đây là ca phẫu thuật chưa có tiền lệ từ trước đến nay, mặt khác P. mang song thai khi tuổi đời còn quá trẻ.

Điều may mắn đến với P. là sau chia sẻ trên mạng xã hội của bác sĩ Thái Trung - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, kênh "Độc lạ Bình Dương" đã tìm tới bệnh viện, để từ đó, thai phụ này liên tục đón nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Anh Đoàn Như Phú, chủ kênh "Độc lạ Bình Dương" cho biết tính đến chiều tối 26-9, sau khi lên sóng Độc Lạ Bình Dương, P. đã được hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, tài khoản Vietinbank chính chủ của P. (được Vietinbank hỗ trợ mở tại bệnh viện hôm 25-9) đã nhận được hơn 650 triệu đồng.

Riêng tài khoản nhận hộ do anh ruột của P. là Lê Công Vinh đứng tên đã nhận được hơn 350 triệu đồng, P. đã gửi vào tiết kiệm online 400 triệu đồng.

Sau khi đón nhận được sự hỗ trợ quá lớn từ các nhà hảo tâm, chị P. đã trích số tiền 20 triệu đồng để tặng lại cho một bệnh nhân bị mất 2 cánh tay cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Theo anh Phú, câu chuyện của P. được cộng đồng mạng quan tâm mạnh mẽ từ trưa 24-9 khi Độc Lạ Bình Dương đăng video đầu tiên lên Facebook.

P. xuất hiện với nụ cười lạc quan trong khi bàn tay được ghép chân, cẳng tay thì nối vào bụng, trong bụng lại có song thai.

P. kể mình quê miền Tây lên TP HCM làm công nhân. P. chia tay chồng mới biết có thai, dù thai kỳ gần ở tháng 6 em vẫn làm việc. Do mệt mỏi ngủ gục em vô tình để cánh tay bị máy dập nát.



