Hành động đẹp của cô gái trẻ mang song thai ghép tay vào chân chờ ngày nối lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hành động đẹp của cô gái trẻ mang song thai ghép tay vào chân chờ ngày nối lại

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sau chia sẻ trên mạng xã hội, thai phụ này đã đón nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm

Ngày 27-9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết sức khỏe của thai phụ L.N.P (18 tuổi) hiện đã ổn định. Tuy nhiên, chị P. vẫn phải nằm viện dài ngày để theo dõi, dự kiến thai nhi phải sau 32 tuần tuổi mới tiến hành phẫu thuật ghép tay được.

Chị L.N.P là thai phụ mang song thai ở tuần thứ 23 không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. 

Ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân phải, kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Hành động đẹp của cô gái trẻ mang song thai ghép tay vào chân chờ ngày nối lại- Ảnh 1.

Anh Phú cùng đại diện ngân hàng đến hỗ trợ chị P. mở thẻ ngân hàng

Trường hợp của chị L.N.P nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, bởi đây là ca phẫu thuật chưa có tiền lệ từ trước đến nay, mặt khác P. mang song thai khi tuổi đời còn quá trẻ.

Điều may mắn đến với P. là sau chia sẻ trên mạng xã hội của bác sĩ Thái Trung - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, kênh "Độc lạ Bình Dương" đã tìm tới bệnh viện, để từ đó, thai phụ này liên tục đón nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Anh Đoàn Như Phú, chủ kênh "Độc lạ Bình Dương" cho biết tính đến chiều tối 26-9, sau khi lên sóng Độc Lạ Bình Dương, P. đã được hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng. Trong đó, tài khoản Vietinbank chính chủ của P. (được Vietinbank hỗ trợ mở tại bệnh viện hôm 25-9) đã nhận được hơn 650 triệu đồng. 

Riêng tài khoản nhận hộ do anh ruột của P. là Lê Công Vinh đứng tên đã nhận được hơn 350 triệu đồng, P. đã gửi vào tiết kiệm online 400 triệu đồng. 

Sau khi đón nhận được sự hỗ trợ quá lớn từ các nhà hảo tâm, chị P. đã trích số tiền 20 triệu đồng để tặng lại cho một bệnh nhân bị mất 2 cánh tay cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. 

Theo anh Phú, câu chuyện của P. được cộng đồng mạng quan tâm mạnh mẽ từ trưa 24-9 khi Độc Lạ Bình Dương đăng video đầu tiên lên Facebook. 

P. xuất hiện với nụ cười lạc quan trong khi bàn tay được ghép chân, cẳng tay thì nối vào bụng, trong bụng lại có song thai. 

P. kể mình quê miền Tây lên TP HCM làm công nhân. P. chia tay chồng mới biết có thai, dù thai kỳ gần ở tháng 6 em vẫn làm việc. Do mệt mỏi ngủ gục em vô tình để cánh tay bị máy dập nát.  


Tin liên quan

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng 5,5 kg

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng 5,5 kg

(NLĐO) – Thấy bụng to bất thường, H. đến bệnh viện kiểm tra phát hiện khối u buồng trứng, nặng 5,5 kg.

Cô gái trẻ đau bụng âm ỉ, bệnh viện phát hiện điều bất thường

(NLĐO) - Vì thấy đau bụng âm ỉ, bệnh nhân là cô gái trẻ đến bệnh viện thăm khám thì các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bất ngờ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

(NLĐO) - Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong là do nhóm đối tượng đi xe máy, mang hung khí đuổi đánh nhau.

mạng xã hội nhà hảo tâm cộng đồng mạng ca phẫu thuật cô gái trẻ độc lạ bình dương Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo