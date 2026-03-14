Liên tiếp xả mạnh Quỹ Bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, nếu hết quỹ sẽ thế nào?

Đêm 13-3, Bộ Công Thương thông báo tiếp tục giữ nguyên giá xăng dầu, cụ thể xăng ở mức 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở 25.575 đồng/lít.



Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được chi mạnh để kìm đà tăng

Trong khi đó, dầu diesel là 27.025 đồng/lít; Dầu hỏa 26.932 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 18.661 đồng/kg.

Cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít và dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), việc điều hành giá kết hợp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước, qua đó hỗ trợ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với đó, các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung cũng được triển khai quyết liệt; đến nay nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4-2026.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư bao nhiêu?

Tuy nhiên, thị trường xăng dầu thế giới đang có nhiều biến động mạnh. Tình hình xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran từ ngày 28-2 cùng các thông tin liên quan đã khiến giá dầu thế giới liên tục tăng/giảm đột ngột, song xu hướng chung là tăng nhanh và mạnh.

Theo thống kê các kỳ điều hành bất thường gần đây đối với hai mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá cơ sở xăng RON95 đã có 3 kỳ tăng liên tiếp vào các ngày 5, 7 và 10-3-2026, với mức tăng lần lượt 10,86%, 21,07% và 22,45%. Giá cơ sở dầu diesel cũng tăng trong cả 3 kỳ tương ứng 19,49%, 31,26% và 18,12%.

Đến ngày 13-3-2026, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, kéo theo giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước tăng từ 9,10% đến 29,79% so với ngày 12-3.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 9,10%, lên 28.917 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 9,34%, lên 32.338 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 16,55%, lên 37.326 đồng/lít; dầu hỏa tăng 29,79%, lên 40.147 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 14,08%, lên 25.851 đồng/kg.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị, với tình hình như thế này thì sẽ tiếp tục xem xét việc trích Quỹ Bình ổn giá giá xăng dầu. Những ngày qua, cơ quan điều hành đã trích ở mức với 4.000 đồng 1 lít xăng/dầu và 5.000 đồng 1 lít dầu diesel.

"Nếu tình hình tiếp tục biến động tăng mạnh sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ. Đến khi hết Quỹ, liên Bộ thì cũng tính toán cả phương án sẽ trình để xin việc sử dụng ứng trước các kinh phí dự phòng để thực hiện công việc bình ổn giá" - ông Linh cho biết

Được biết, trước khi chi sử dụng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng hơn 5.600 tỉ đồng. Theo công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ ngày 11-3 đến trước thời điểm điều chỉnh giá ngày 12-3, quỹ Bình ổn giá đã chi 1,44 tỉ đồng, còn tồn 2.799 tỉ đồng. Trong khi đó, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước thời điểm điều hành giá xăng dầu ngày 12-3 là -342,17 tỉ đồng…

Do vậy, Bộ Công Thương cũng cho biết đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đồng thời, hai bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.