Bộ Công Thương thông báo giữ nguyên giá xăng dầu

Theo Bộ Công Thương, quyết định này nhằm tránh tác động đến kinh tế - xã hội. Trường hợp có thay đổi, Bộ Công Thương sẽ thông báo tới các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu.



Giá xăng dầu giữ nguyên

Như vậy, giá xăng E5RON92 vẫn ở mức 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III 25.575 đồng/lít.



Trong khi đó, dầu diesel ở mức 27.025 đồng/lít; Dầu hỏa 26.932 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 18.661 đồng/kg.

Cùng với đó, cơ quan điều hành vẫn quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít và dầu mazut: 4.000 đồng/kg.



Bên cạnh việc đẩy mạnh đa dạng nguồn nhập khẩu dầu thô, xăng dầu thành phẩm, Chính phủ đã sử dụng quỹ bình ổn, đưa thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã về 0%.

Điều này giúp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng/lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng/lít.