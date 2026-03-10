Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10-3.

Chiều 10-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, theo đó Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 11-3. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Về quản lý thị trường trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá…

Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình; toàn dân nâng cao ý thức, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng, Nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị người dân không tích trữ xăng dầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị người dân không tích trữ xăng dầu

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị người dân bình tĩnh, tin tưởng Chính phủ và TP, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết.

Tây Ninh kiểm tra 252 cửa hàng xăng dầu

(NLĐO) – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp găm xăng dầu, tạo khan hiếm giả

Bộ Công Thương: Khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4-2026

(NLĐO) - Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

giá xăng dầu bình ổn giá Quỹ bình ổn giá xăng dầu điều hành xăng dầu giá xăng dầu hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo