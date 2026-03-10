Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sử dụng ngay Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Chiều 10-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, theo đó Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 11-3. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Về quản lý thị trường trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá…

Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình; toàn dân nâng cao ý thức, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng, Nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn.